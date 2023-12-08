فريق التحرير by فريق التحرير

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حرس الحدود السعودي يحبط تهريب 400 كيلو من المخدرات

واصلت القوات السعودية مطاردة تجار المخدرات، وضبط كميات كبيرة في محاولات تهريب عبر الحدود.

فريق التحرير by فريق التحرير
الشرطة السعودية

تمكنت السلطات في المملكة العربية السعودية من إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات تتخطى 400 كيلو غرام.

وشهدت منطقة جازان إحباط الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة  تهريب 240 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما تمكنت ايضاً من القبض على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود لمحاولتهم تهريب 140 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وتبين أن المخالفين السبعة من الجنسية الإثيوبية وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم.

وفي ذات السياق أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في عسير تهريب 23 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة التحقيق.

وناشدت الجهات الأمنية في المملكة كلا من المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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