حرس الحدود السعودي يحبط تهريب 400 كيلو من المخدرات

تمكنت السلطات في المملكة العربية السعودية من إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات تتخطى 400 كيلو غرام.

وشهدت منطقة جازان إحباط الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة تهريب 240 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما تمكنت ايضاً من القبض على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود لمحاولتهم تهريب 140 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وتبين أن المخالفين السبعة من الجنسية الإثيوبية وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم.

وفي ذات السياق أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في عسير تهريب 23 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة التحقيق.

وناشدت الجهات الأمنية في المملكة كلا من المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.