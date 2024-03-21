خلال شهور سوف تصبح جدة، مركزًا إقليميًا لتجارة النحاس والزنك، بعد أن قالت بورصة لندن للمعادن (LME) إنها تخطط لإدراج المدينة كنقطة تسليم للمعادن.

وقالت بورصة لندن للمعادن، في بيان، إن إدراج جدة، كنقطة تسليم للنحاس والزنك، يخضع للتشاور بشأن تغيير فني في إطار موقع المستودعات الخاص بها.

وبحسب البيان، فإن الميناء السعودي الكبير، سيخدم منطقة الشرق الأوسط، وشمال وشرق أفريقيا.

جدة مركزا إقليميا لتجارة النحاس والزنك

وعلق ماثيو تشامبرلين، الرئيس التنفيذي لبورصة لندن للمعادن قائلاً: “نحن ملتزمون بتطوير شبكة مستودعات بورصة لندن للمعادن لضمان توفير أقصى قدر من الاتصال العالمي لمجتمع المعادن”.

وأضاف:” تعد المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًا متزايد الأهمية للمعادن، وتستوفي جدة تمامًا المعايير التشغيلية واللوجستية لمواقع المستودعات الجديدة، مثل كونها منطقة مهمة لصافي الاستهلاك وامتلاك شبكة نقل فعالة”.

علق فاروق شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة :LogiPoint” نحن نرحب بشدة بنية بورصة لندن للمعادن، إدراج جدة، كنقطة تسليم جديدة في بورصة لندن للمعادن، للنحاس والزنك، ويسعدنا جدًا أن ميناء جدة الإسلامي، ومنطقة إعادة التصدير الجمركية تلبي متطلبات بورصة لندن للمعادن، ومعاييرها الصارمة”.

وقال “إن هذا الإدراج، هو مثال رائع على تنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية، والخدمات اللوجستية لعام 2019 (جزء من رؤية المملكة 2030) والذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى لاعب عالمي رائد في قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والصناعة”.

السعودية مركزًا رئيسيًا للوجستيات المعادن

وأضاف “إننا نتطلع إلى مستقبل طويل من التعاون مع بورصة لندن للمعادن، ومواصلة تطوير علاقاتنا مع مجتمع المعادن الدولي لجعل المملكة العربية السعودية، مركزًا رئيسيًا للوجستيات المعادن التي تخدم مناطق الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا.”

وسيكون الإجراء التالي، هو التشاور بشأن الاقتراح الذي سيشهد قيام أصحاب المصلحة المعنيين بتعديل بند عام في سياسة بورصة لندن للمعادن بشأن الموافقة على المواقع كنقاط تسليم تتعلق بإفلاس المستودعات.

ويهدف إلى توضيح “أن بعض الولايات القضائية قد تتطلب أمراً من المحكمة للسماح بسحب المعدن” في حالة إفلاس مشغل المستودع. وفي حال الموافقة عليه، ستصبح جدة نقطة تسليم نشطة بعد 3 أشهر من الموافقة على إنشاء أول شركة مستودعات في الموقع.