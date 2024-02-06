“ثاد”.. شركات سعودية تصنع أجزاء من نظام لوكهيد للدفاع الصاروخي

قالت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لصناعة الأسلحة، الإثنين، إنها وقعت اتفاقات مع شركات سعودية لتصنيع أجزاء من نظام الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية “ثاد“.

والإعلان عن صفقة “ثاد”، تم على هامش معرض الدفاع العالمي المقام حاليا في العاصمة الرياض.

الشركات السعودية المشتركة في تصنيع “ثاد”

وتأتي العقود في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة حيث علقت بعض شركات الشحن العبور على طول طريق البحر الأحمر المزدحم لتجنب التعرض لهجوم من قبل جماعة الحوثي اليمنية.

وأضافت “لوكهيد” في بيان أن الشركاء الرئيسيين في صفقة لوكهيد مارتن الذين سيحصلون على عقود “ثاد”، هم شركة الشرق الأوسط للدفع (MEPC) والشركة العربية الدولية (AIC) للصلب، كما أنها ستعمل على تعزيز قدرات التصنيع في المملكة العربية السعودية، ونقل الخبرة لتعزيز صناعة الدفاع في البلاد.

كما وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، 11 اتفاقية في معرض الدفاع السعودي في الرياض، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

وفي صفقة منفصلة، وقعت شركة بوينغ السعودية والبحري اللوجستية، وهي وحدة تابعة لشركة الشحن الوطنية في البلاد، مذكرة تفاهم استراتيجية تنص على تعزيز أنشطة سلسلة التوريد في البلاد، وتعزيز دعم البحري للخدمات والمنتجات المتعلقة بالدفاع.