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“ثاد”.. شركات سعودية تصنع أجزاء من نظام لوكهيد للدفاع الصاروخي

تعرف إلى الشركات السعودية، التي تصنع أجزاء من نظام الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية الأمريكي “ثاد”.

فريق التحرير by فريق التحرير
"ثاد".. شركات سعودية تصنع أجزاء من نظام لوكهيد للدفاع الصاروخي
"ثاد".. شركات سعودية تصنع أجزاء من نظام لوكهيد للدفاع الصاروخي

قالت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لصناعة الأسلحة، الإثنين، إنها وقعت اتفاقات مع شركات سعودية لتصنيع أجزاء من نظام الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية “ثاد“.

والإعلان عن صفقة “ثاد”، تم على هامش معرض الدفاع العالمي المقام حاليا في العاصمة الرياض.

الشركات السعودية المشتركة في تصنيع “ثاد”

"ثاد".. شركات سعودية تصنع أجزاء من نظام لوكهيد للدفاع الصاروخي

وتأتي العقود في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة حيث علقت بعض شركات الشحن العبور على طول طريق البحر الأحمر المزدحم لتجنب التعرض لهجوم من قبل جماعة الحوثي اليمنية.

وأضافت “لوكهيد” في بيان أن الشركاء الرئيسيين في صفقة لوكهيد مارتن الذين سيحصلون على عقود “ثاد”، هم شركة الشرق الأوسط للدفع (MEPC) والشركة العربية الدولية (AIC) للصلب، كما أنها ستعمل على تعزيز قدرات التصنيع في المملكة العربية السعودية، ونقل الخبرة لتعزيز صناعة الدفاع في البلاد.

"ثاد".. شركات سعودية تصنع أجزاء من نظام لوكهيد للدفاع الصاروخي

كما وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، 11 اتفاقية في معرض الدفاع السعودي في الرياض، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

"ثاد".. شركات سعودية تصنع أجزاء من نظام لوكهيد للدفاع الصاروخي

وفي صفقة منفصلة، وقعت شركة بوينغ السعودية والبحري اللوجستية، وهي وحدة تابعة لشركة الشحن الوطنية في البلاد، مذكرة تفاهم استراتيجية تنص على تعزيز أنشطة سلسلة التوريد في البلاد، وتعزيز دعم البحري للخدمات والمنتجات المتعلقة بالدفاع.

"ثاد".. شركات سعودية تصنع أجزاء من نظام لوكهيد للدفاع الصاروخي
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...