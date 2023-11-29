توقيع اتفاقية إحالة دين بين 3 شركات في السعودية

أعلنت شركة الكابلات السعودية عن توقيع اتفاقية حول حقوق ثلاثية بقيمة 232 مليون ريال سعودي لإحالة دين شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وشركة تثمير للاستثمار.

وبموجب الاتفاقية قامت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بحوالة حقها في مديونية مستحقة على شركة الكابلات السعودية بقيمة 232,737,563 ريال سعودي لصالح شركة تثمير للاستثمار، وفق الشروط والأحكام الواردة في الاتفاقية.

وتهدف الاتفاقية لمساعدة شركة الكابلات السعودية في الخروج من أزمتها المالية الحالية، فيما تستهدف شركة تثمير للاستثمار لرسملة هذه المديونية لاحقاً مقابل تملّكها لأسهم بشركة الكابلات السعودية، مما يمكن شركة الكابلات السعودية من العمل بكفاءة وخفض مديونياتها وتعزيز موقفها في تجاوز إجراء إعادة التنظيم المالي، مما سيكون له أثر إيجابي على مصلحة الشركة.

وفي تفاصيل الاتفاقية فإن شركة الراجحي المصرفية للاستثمار توافق – بموجب الاتفاقية والتعديلات التي تمت بخصوصها باتفاق الأطراف – على حوالة حقها في مديونية مستحقة على شركة الكابلات السعودية بقيمة 232,737,563 ريال سعودي لصالح شركة تثمير للاستثمار وذلك بتاريخ نهائي يوافق 28 نوفمبر 2023.

وبحسب بيان الشركة المنشور عبر سوق السعودية المالي “تداول”، من المتوقع يكون لهذه الاتفاقية أثر مالي إيجابي على الشركة بصورة عامة، وعلى مقترح إعادة التنظيم المالي على وجه الخصوص، وذلك في فترة الربع الأول لعام 2024.

وقد تمت موافقة أمين إجراء إعادة التنظيم المالي على هذه الاتفاقية، كما أنه لن يترتب عليها مساهمات مالية على المساهمين.