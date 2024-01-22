السعودية تعلن توطين 25% من المهن الهندسية في هذا التوقيت

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في المملكة العربية السعودية، عن قرار توطين 25% من المهن الهندسية في القطاع الخاص اعتباراً من 21 يوليو 2024، وسيسري ذلك على جميع منشآت القطاع الخاص التي توظف 5 موظفين في المهن الهندسية.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارتين الرامية إلى توفير المزيد من فرص العمل المحفزة، والإنتاجية للمواطنين، والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

تفاصيل توطين المهن الهندسية

وتم إصدار دليل إرشادي يوضح تفاصيل التوطين، والمهن، والنسب المطلوبة على موقع وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية الإلكتروني، والذي ينص على ضرورة تقيد المنشآت، والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، إنها ستعمل على متابعة، وتنفيذ هذا القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل. وستشرف الوزارة على تنفيذه بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتخصص المهن الهندسية.

حوافز توطين السعوديين في منشآت القطاع الخاص

كما أكدت الوزارة، أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من الحوافز وبرامج الدعم التي يقدمها نظام الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين، بما في ذلك دعم عملية استقطاب العمالة المناسبة والبحث عنها، ودعم التدريب والتأهيل اللازم. عملية، ودعم عملية التوظيف، والاستمرار الوظيفي.

هذا بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتوفرة في النظام، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).