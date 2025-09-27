تعيين عضو جديد بمجلس هيئة السوق المالية السعودية

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، مساء اليوم السبت، عن صدور أمر ملكي يقضي بتعيين الدكتور مريع بن سعد بن مريع هبّاش عضواً في مجلس الهيئة.

وأكدت الهيئة في بيان أن انضمام الدكتور مريع إلى عضوية المجلس يُمثل إضافة نوعية لما يتمتع به من خبرات أكاديمية ومهنية واسعة في مجالات حوكمة الشركات، والمحاسبة، والأسواق المالية، والاستثمار.

ويحمل الدكتور مريع شهادة الدكتوراه في حوكمة الشركات من جامعة درم، والماجستير في المحاسبة والتمويل من جامعة برمنغهام، إلى جانب الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين، وعدد من الدبلومات العليا في التحكيم التجاري وريادة الأعمال والاستدامة.

وسبق أن شغل عدداً من المناصب الأكاديمية والقيادية، من أبرزها رئاسة قسم المحاسبة بجامعة الملك خالد، ورئاسة خدمات الحوكمة في مركز الحوكمة التابع لصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى عمله مستشاراً للحوكمة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وهيئة السوق المالية.