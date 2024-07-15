السعودية.. تعويضات لمتضرري انقطاع الكهرباء في شرورة

أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء عن تعويض جميع المستهلكين في محافظة شرورة (جنوب السعودية) عن تأخر شركة الكهرباء في إعادة التيار الكهربائي بعد انقطاع واسع شمل جميع أنحاء المحافظة يوم الجمعة الماضي. كما وجهت الهيئة بتنفيذ إجراءات عاجلة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث ومحاسبة المتسببين.

تفاصيل التعويضات والإجراءات:

تعويض مالي: ستقوم شركة الكهرباء بتعويض جميع المستهلكين في شرورة بمبلغ 2000 ريال سعودي لكل مشترك.

ستقوم شركة الكهرباء بتعويض جميع المستهلكين في شرورة بمبلغ 2000 ريال سعودي لكل مشترك. خطوات عاجلة: وجهت الهيئة الشركة باتخاذ خطوات عاجلة لإعادة التيار الكهربائي لجميع المستهلكين، والتأكد من عدم تكرار الانقطاع.

تحقيق فوري: أمرت الهيئة بإجراء تحقيق فوري حول أسباب انقطاع التيار الكهربائي، ومحاسبة المتسببين، وتحديد الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

أمرت الهيئة بإجراء تحقيق فوري حول أسباب انقطاع التيار الكهربائي، ومحاسبة المتسببين، وتحديد الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. قنوات تواصل: وجهت الهيئة الشركة بالتواصل الفوري مع جميع المستهلكين في شرورة لتقديم الاعتذار لهم وشرح تفاصيل التعويضات، مع تخصيص خط ساخن لاستقبال أي استفسارات أو شكاوى.

أكدت الهيئة على حرصها الدائم على الارتقاء بخدمة الكهرباء وحماية حقوق المستهلكين، ودعت الهيئة جميع المستهلكين في المملكة إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى، وذلك من خلال قنوات الاتصال الخاصة بها أو عبر موقعها الإلكتروني.

مصدر الصورة عكاظ