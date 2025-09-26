تطبيق أنظمة الفوترة بالسعودية على الشركات ذات ايرادات أكثر من 375 ألف ريال

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التابعة لرئاسة الوزراء السعودية، اليوم الجمعة، عن تطبيق المرحلة الرابعة والعشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وذلك للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية 375 ألف ريال (100 ألف دولار).

ونشرت جريدة “أم القرى” الرسمية في السعودية نص قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سهيل بن محمد أبانمي الذي حمل رقم (1447‏-287-99) وتاريخ 10/‏03‏/1447هـ.

وقال القرار “إنَّ محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2‏-6‏-20) وتاريخ 4/‏4‏/1442هـ، وبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (19821) وتاريخ 15/‏10‏/1442هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولاً: مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقاً، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2022م أو لعام 2023م أو لعام 2024م (375.000) ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة ‏-كمرحلة رابعة وعشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة‏- وذلك اعتباراً من 1 أبريل/نيسان 2026م وحتى موعد أقصاه 30 يونيو/حزيران 2026م.

ثانياً: تُخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.

ما هي ​​​​​​​الفوترة الإلكترونية؟

منظومة الفوترة الإلكترونية هي إجراء يهدف إلى تحويل عملية إصدار الفواتير والإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية تسمح بتبادل الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة ومعالجتها بصيغة إلكترونية منظمة بين البائع والمشتري بتنسيق إلكتروني متكامل.

ما هي الفاتورة الإلكترونية؟

هي فاتورة يتم إصدارها وحفظها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني وتحتوي على متطلبات الفاتورة الضريبية. ولا تعد الفاتورة المكتوبة بخط اليد أو المصورة بماسح ضوئي فاتورة إلكترونية. وهناك نوعان​ من الفواتير الضريبية (الفاتورة الضريبية، والفاتورة الضريبية المبسطة).

ما هي الفاتورة الضريبية؟

هي الفاتورة التي يتم إصدارها غالباً من منشأة إلى منشأة أخرى، محتوية على جميع عناصر الفاتورة الضريبية. ​

ما هي الفاتورة الضريبية المبسطة؟

هي الفاتورة التي يتم إصدارها غالباً من منشأة إلى فرد، محتوية على العناصر الرئيسية للفاتورة الضريبية المبسطة. ​