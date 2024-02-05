تصنيف فيتش للمملكة العربية السعودية عند “A+” مع نظرة مستقرة

يتمتع تصنيف فيتش للمملكة العربية السعودية بأساس متين مدعومًا بقوة جدارتها المالية والخارجية. ومع ذلك، فإن الاعتماد الكبير على النفط وزيادة الإنفاق خارج الموازنة يبقيان من المخاطر التي قد تؤثر على التصنيف في المستقبل.