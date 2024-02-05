تصنيف فيتش للمملكة العربية السعودية عند “A+” مع نظرة مستقرة

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية للعملة الأجنبية على المدى الطويل عند “A+” مع توقعات مستقرة.
نقاط القوة الرئيسية
- جدارة مالية قوية: تتمتع المملكة العربية السعودية بنسبة إجمالي دين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي أصولها الخارجية للسيادة أعلى بكثير من متوسط دول التصنيف “A” و”AA”.
- احتياطيات مالية كبيرة: تمتلك المملكة احتياطيات مالية كبيرة في شكل إيداعات وأصول حكومية أخرى.
- نسبة تغطية احتياطيات عالية: تمتلك المملكة أحد أعلى معدلات تغطية الاحتياطيات بين الدول، حيث بلغت نسبة التغطية 16.5 شهراً من المدفوعات الخارجية الحالية.
- انخفاض الدين العام: على الرغم من ارتفاعه، لا يزال إجمالي الدين العام منخفضًا مقارنة بمتوسط دول التصنيف.
نقاط الضعف الرئيسية
- اعتماد كبير على النفط: يعتمد الاقتصاد السعودي بشكل كبير على النفط، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط.
- زيادة الإنفاق خارج الموازنة: قد تؤدي زيادة الإنفاق خارج الموازنة إلى مخاطر على التصنيف في المستقبل.
توقعات فيتش
- من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين تدريجياً لتصل 28% عام 2024 و30% عام 2025.
- من المتوقع وجود عجز متوسطي يبلغ 2% من الناتج خلال السنوات المقبلة.
- من المتوقع أن يظل النمو غير النفطي مرتفعًا، ويتراوح بين 4.5% و 5% في عام 2024 و 2025.