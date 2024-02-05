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تصنيف فيتش للمملكة العربية السعودية عند “A+” مع نظرة مستقرة

يتمتع تصنيف فيتش للمملكة العربية السعودية بأساس متين مدعومًا بقوة جدارتها المالية والخارجية. ومع ذلك، فإن الاعتماد الكبير على النفط وزيادة الإنفاق خارج الموازنة يبقيان من المخاطر التي قد تؤثر على التصنيف في المستقبل.

فريق التحرير by فريق التحرير

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية للعملة الأجنبية على المدى الطويل عند “A+” مع توقعات مستقرة.

نقاط القوة الرئيسية

  • جدارة مالية قوية: تتمتع المملكة العربية السعودية بنسبة إجمالي دين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي أصولها الخارجية للسيادة أعلى بكثير من متوسط دول التصنيف “A” و”AA”.
  • احتياطيات مالية كبيرة: تمتلك المملكة احتياطيات مالية كبيرة في شكل إيداعات وأصول حكومية أخرى.
  • نسبة تغطية احتياطيات عالية: تمتلك المملكة أحد أعلى معدلات تغطية الاحتياطيات بين الدول، حيث بلغت نسبة التغطية 16.5 شهراً من المدفوعات الخارجية الحالية.
  • انخفاض الدين العام: على الرغم من ارتفاعه، لا يزال إجمالي الدين العام منخفضًا مقارنة بمتوسط دول التصنيف.

نقاط الضعف الرئيسية

  • اعتماد كبير على النفط: يعتمد الاقتصاد السعودي بشكل كبير على النفط، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط.
  • زيادة الإنفاق خارج الموازنة: قد تؤدي زيادة الإنفاق خارج الموازنة إلى مخاطر على التصنيف في المستقبل.

توقعات فيتش

  • من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين تدريجياً لتصل 28% عام 2024 و30% عام 2025.
  • من المتوقع وجود عجز متوسطي يبلغ 2% من الناتج خلال السنوات المقبلة.
  • من المتوقع أن يظل النمو غير النفطي مرتفعًا، ويتراوح بين 4.5% و 5% في عام 2024 و 2025.
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...