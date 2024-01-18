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تسجيل أعلى مصلى معلق في العالم بمكة المكرمة بموسوعة غينيس

يقع أعلى مصلى في العالم، ضمن الجسر الرابط بين برجي فندق “العنوان – جبل عمر” بالمنطقة المركزية أمام الحرم الشريف

فريق التحرير by فريق التحرير
أعلى مصلى في العالم

أدرجت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أعلى مصلى معلق في العالم يطل على الكعبة المشرفة، حيث يقع على ارتفاع 483 مترا فوق مستوى سطح البحر.

وفقا لوسائل إعلام سعودية، يقع المصلى، ضمن الجسر الرابط بين برجي فندق “العنوان – جبل عمر” بالمنطقة المركزية أمام الحرم الشريف.

ويبلغ ارتفاع المصلى الأعلى في العالم عن مستوى الطريق الداخلي نحو 179 مترا، وتبلغ مساحة المصلي نحو 550 مترا مربعا، ويتسع لما يقرب من 520 مصلى.

ميزات أعلى مصلى معلق في العالم

ويتميز المصلي المعلق بأنه يوفر إطلالات خلابة على مكة المكرمة والمعالم الدينية، علاوة على أنه يعكس الأسلوب المعماري الفريد.

الموقع المميز لأعلى مصلى في العالم يتيح للضيوف والمصلين الاستمتاع بمشاهد بانورامية على المسجد الحرام والكعبة المشرفة، والعديد من المعالم الدينية في موسم الحج والعمرة.

أعلى مصلى معلق

ويتميز المصلى المعلق بالعديد من التصاميم العربية الأصيلة الممزوجة باللمسات العصرية، علاوة على العبارات الجمالية المكتوبة بالخط العربي، وينعكس الإرث الإسلامي العريق من خلال أسماء الله الحسنى المنقوشة على جدرانه.

وأبدى خالد العمودي، الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير سعادته بعد تسجيل المصلى المعلق في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عنه قوله، إن شركته ملتزمة بتقديم تجارب استثنائية لزوار بيت الله الحرام، مؤكدا أن المصلى يتميز بموقعه الفريد الذي يقدم إطلالات مثالية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...