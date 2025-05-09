تروبيلد تجمع مليون دولار في جولة تمويل

أعلنت شركة ”تروبيلد“ TruBuild، الناشئة في السعودية والناشطة في مجال تقنيات البناء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمتخصصة في منع التأخيرات والتكاليف غير المتوقعة في تنفيذ المشاريع، عن إغلاق جولة تمويل تأسيسية بقيمة مليون دولار بنجاح.

وشملت الجولة مشاركة صندوق واعد فنتشرز ، ذراع رأس المال الاستثماري البالغ قيمته 500 مليون دولار والتابع لأرامكو السعودية، و دار فنتشرز Dar Ventures، الذراع الاستثمارية لشركة دار، بالإضافة إلى Plug & Play Ventures، وOQAL، و وتاز إنفستمنت، وعدد من المستثمرين الاستراتيجيين، من بينهم سايمون مون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة أتكينز في الشرق الأوسط.



وكانت تروبيلد قد تلقت استثمارًا مبكرًا من Antler MENAP كجزء من برنامجها في الرياض لعام 2023.



تعمل منصة تروبيلد على معالجة أحد أكثر التحديات تكلفة في قطاع البناء المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الخلفية، حيث تحلل بيانات المشروع لاكتشاف المخاطر مبكرًا وتقديم رؤى فورية. فكل عام، تؤدي التغييرات في المشاريع وتجاوز التكاليف إلى أكثر من 1.6 تريليون دولار أمريكي من النفقات غير المتوقعة على مستوى العالم، أي ما يعادل 15% من إجمالي تكاليف المشاريع.



تتكامل المنصة مباشرةً مع الأدوات التي تستخدمها الفرق بالفعل، مما يساعد المالكين والاستشاريين والمقاولين على البقاء في تناغم واتخاذ قرارات أسرع وتقليل المراسلات المتكررة.

وقال أنس القحطاني،من واعد فنتشرز Wa’ed Ventures “نحن نؤمن تمامًا برسالة تروبيلد في القضاء على التغييرات المكلفة في المشاريع، وهو ما يتماشى مع رسالتنا في الاستثمار في شركات مؤثرة ضمن قطاع البناء.”

كما علّق مات جونز من المجلس السعودي البريطاني المشترك، بقوله: تمثل تروبيلد مزيجًا فريدًا من الخبرة البريطانية في قطاع البناء وأحدث أبحاث الذكاء الاصطناعي في السعودية، لدعم تحقيق رؤية السعودية 2030 وما بعدها.”



بدوره علق بصرات ديفكا، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة تروبيلد ، بالقول ” هدفنا هو تسهيل القرارات اليومية من خلال بيانات موضوعية، ومساعدة فرق العمل على تجنب المشكلات التي طالما واجهوها لسنوات.”

يذكر أن تروبيلد في عام 2023 على يد بصرات ديكفا وساري صبّان بكامل الإمكانيات لإحداث ثورة في قطاع البناء وتغيير الوضع القائم. وتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي للحد من الهدر، وتعزيز التعاون، ومنع الانحرافات في المشاريع. تدمج المنصة تقنياتها مع الأدوات المستخدمة من قبل المقاولين والمطورين والاستشاريين لتحديد المخاطر مبكرًا وتسهيل التقييمات والموافقات وتسريعها بنسبة تصل إلى 80٪، وفق بيانها. وتخدم تروبيلد حاليًا عددًا من المشاريع مع مطورين كبار مثل شركة أصول العقارية، وتخطط لاستخدام التمويل لتوسيع فريقها وتطوير المنتج والدخول إلى أسواق جديدة محليًا وعالميًا.





