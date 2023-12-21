ترحاب الثمامة.. توفر تجربة فريدة، ومميزة لزائري محمية الملك خالد الملكية بمدينة الرياض، وفرصة للتخييم لا تنسي في فصل الشتاء بالعاصمة السعودية الرياض، في أجمل واحات السعودية، ووسط الطبيعة الخلابة، ومناطق ترفيهية متنوعة.

أقسام فعالية ترحاب الثمامة:

ترحاب الثمامة.. أسعار تذاكر الفعالية والمخيمات ورابط الحجز

– واحات فندقية سكنية تسمح للزائرين بقضاء أجمل، وأفضل، الأوقات وسط إطلالات الطبيعة الخلابة، والتنزه بين أقسام الفعالية، والاستمتاع بالمعارض المصاحبة للحدث.

– المنطقة الرئيسية، التي تعتبر المنطقة الأساسية، ويتم فيها استقبال الزائرين، وتنظيم حركة مرور السيارات، وبداية السير إلى الفعالية.

– المنطقة الثانية، هي منطقة ترفيهية تضم العديد من الأنشطة الترفيهية، والرياضية مجهزة بالتقنيات الحديثة المتطورة، وتم بنائها بأفضل معايير الجودة، والسلامة، لتوفير تجربة رحلة ترفيهية وسط الطبيعة الخلابة لا تنسي.

أبرز أنشطة فعالية ترحاب الثمامة:

تضم فعالية ترحاب الثمامة، عدة أنشطة في كافة أركانها تشمل حفلات غنائية، وعروض ألعاب الخفة، وعروض الدمى، وعازفين للموسيقي بآلات متنوعة، وفرق العروض الحية على المسرح، وفرق عرض تراث شعبي.

كما تضم الفعالية، منطقة الرسم، وركن التصوير، وألعاب العالم الافتراضي VR، ومطاعم، ألعاب كرنفاليه، ومنطقة التسوق، والفنون، ومسابقات، وجوائز قيمة، ومقاهي، وإسطبل الخيول.

مخيمات ترحاب الثمامة

ترحاب الثمامة.. أسعار تذاكر الفعالية والمخيمات ورابط الحجز

شتاء الرياض، في مخيمات ترحاب الثمامة، أدفأ، ويحمل نسمات نجد العذبة، ومعها ريح أزهار الخزامى، والنفل، لتبدأ ليالي من أجمل ليالي الشتاء في الرياض، وتستمتع بتجربة سياحية نوعية، ومتنوعة، وممتعة.

أقسام مخيمات ترحاب الثمامة

مخيمات شتوية فاخرة لقضاء أجمل الليالي.

مسرح ترحاب.

منطقة تسويق.

مطاعم الشهيرة، ومقاهي.

منطقة الخيل العربية الأصيلة.

عدد من الفعاليات بمنطقة المخيم.

خطوات حجز التذاكر فعالية ومخيمات ترحاب الثمامة

ترحاب الثمامة.. أسعار تذاكر الفعالية والمخيمات ورابط الحجز

تذاكر فعالية ومخيم ترحاب الثمامة بالرياض متاحة الآن للحجز عبر الإنترنت من خلال موقع ” riyadh.platinumlist “.

اختار فعالية، أو مخيم ترحاب الثمامة

احجز التذكرة، بعد تحديد التوقيت، واليوم الذي تريده

اختار طريقة الدفع المناسبة.

مواعيد زيارة ترحاب الثمامة

انطلقت فعالية ترحاب الثمامة، في الخميس، الموافق 7 من الشهر الجاري، وتبدأ ساعات العمل من الساعة الرابعة مساء، وحتى الساعة 2 صباحا.

التذكرة العادية تمنحك قضاء 3 ساعات في الفعالية، من 4 إلى 6، ومن 7 إلى 10، ومن 11 إلى 2، بينما التذكرة فئة الـ ViP غير محددة المدة.

أسعار تذاكر فعالية ومخيم ترحاب الثمامة

ترحاب الثمامة.. أسعار تذاكر الفعالية والمخيمات ورابط الحجز

تختلف أسعار التذاكر حسب عددها، وفئتها كما يلي:

التذكرة العادية تبدأ من 27.47 دولارا:

تشمل دخول السيارة

تذكرة لشخصين: 100ريال سعودي.

تذكرة لـ 4 أشخاص: 175 ريال سعودي.

تذكرة لـ 6 أشخاص: 250 ريال سعودي.

تذكرة لـ 8 أشخاص: 300 ريال سعودي.

التذكرة فئة الـ ViP

تشمل مواقف خاصة للسيارة، ومرافق فعالية، ووقت مفتوح وجلسات في المسرح.

تذكرة لشخصين:250 ريال سعودي.

تذكرة لـ 4 أشخاص: 350 ريال سعودي.

تذكرة لـ 6 أشخاص: 500 ريال سعودي.

تذكرة لـ 8 أشخاص: 800 ريال سعودي.

أسعار تذاكر مخيمات ترحاب الثمامة:

تبدأ من 412 دولار، وحتى 824.00 دولار، حسب المميزات التي تشمل كرفان ترحاب الذي يسع إلى 8 أشخاص.

أرقام تاريخية للسياحة السعودية

أعلنت وزارة السياحة السعودية، أن إجمالي أعداد السياح في السعودية خلال أول 6 أشهر من 2023، بلغ نحو 53.6 مليون سائح، بإجمالي إنفاقهم بلغ 150 مليار سعودي.

وأضافت وزارة السياحة السعودية، أن عدد السائحين الوافدين من الخارج للسعودية، خلال نفس الفترة، وصل إلى 14.6 مليون سائح، بلغ إجمالي إنفاقهم نحو 86.9 مليار ريال، فيما بلغ أعداد السائحين المحليين، نحو 39 مليون سائح، بلغ إجمالي إنفاقهم 63.1 مليار ريال.

وأوضحت، أن أعداد السياحة الوافدة من الخارج، حققت خلال أول 6 أشهر من عام 2023، أرقاما تاريخية، حيث نما بنسبة 142% في أعداد السياح، ونسبة 132% في معدل الإنفاق السياحي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وكشفت أن أعداد السائحين الوافدين بغرض الترفيه، وقضاء العطلات، نمت خلال أول 6 أشهر من عام 2023، بنسبة 347%، مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وأضافت وزارة السياحة السعودية، أن إنفاق السياحة المحلى ارتفع بنسبة 16% في أول 6 أشهر من عام 2023،مقارنة بنفس الفترة من 2022، نتيجة ارتفاع متوسط مدة الإقامة إلى 6.3 ليال، مقابل 4.6 ليال في الفترة نفسها من 2022.