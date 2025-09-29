ترامب بلازا في مدينة جدة السعودية بمليار دولار

(وكالات) – كشفت شركة التطوير العقاري السعودية دار جلوبال، اليوم الاثنين، أنها تخطط لبناء مشروع ترامب بلازا بقيمة مليار دولار في مدينة جدة السعودية في وقت توسع فيه عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعمالها في الخليج.

وأعلنت شركة دار جلوبال في بيان بالإنكليزية “أعلنت دار جلوبال ثاني شراكة لها في جدة مع منظمة ترامب، وخططها لإطلاق (برج) ترامب بلازا جدة”.

وأضاف البيان أن مشروع ناطحة السحاب هذا “يستهدف زبائن العقارات الفاخرة في المدينة الساحلية السعودية”، مضيفة أنه سيضم مكاتب ووحدات سكنية فاخرة.

وأوضحت الشركة أنه سيكون المشروع الثاني الذي يحمل علامة ترامب التجارية في المملكة بعد إطلاق برج ترامب جدة على ساحل البحر الأحمر الذي أعلنت عنه منظمة ترامب في كانون الأول/ديسمبر.

وتتركز غالبية أعمال منظمة ترامب داخل الولايات المتحدة، لكن لديها مصالح كبيرة في الخارج، بما في ذلك في السعودية والإمارات.

ويأتي هذا الإعلان بعد جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الخليج في مايو/أيار الماضي، والتي اتسمت بوعود استثمارية سخية.

ومع استقباله بحفاوة بالغة في السعودية، حصل ترامب، وفقاً للبيت الأبيض، على وعود ضخمة باستثمارات وعمليات شراء سعودية، لا سيما في مجالي الدفاع والذكاء الاصطناعي.

ووقّع الرئيس الأميركي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مجموعة اتفاقات قدّرتها الحكومة الأميركية بنحو 600 مليار دولار، في إطار “شراكة اقتصادية استراتيجية” بين البلدين.

ولمؤسسة ترامب مشاريع أيضاً في قطر والإمارات العربية المتحدة وعُمان.

ووقّعت الشركة في أبريل/نيسان عقداً لبناء ملعب غولف ووحدات سكنية فاخرة في قطر. وكشفت عن تفاصيل ناطحة سحاب بمليار دولار في دبي، يمكن شراء شققها بالعملات المشفرة. كما لديها مشروع بقيمة أربعة مليارات دولار في عُمان.

وتسعى دول الخليج الى تنويع مصادر اقتصادها المرتهن بالنفط.

ويقود نجلا الرئيس الأميركي دونالد جونيور وإريك ترامب منظمة ترامب منذ العام 2016، لكن والدهما لا يزال مساهما فيها من خلال صندوق ائتمان.

ولا تقتصر العلاقات بين منظمة ترامب ودول الخليج على العقارات فقط.

فقد أعلن إريك ترامب، وزاك ويتكوف، نجل مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، خلال مؤتمر “توكن 2049” للعملات المشفرة في دبي في أبريل/نيسان الماضي، أن صندوق الاستثمار “إم جي إكس MGX” ومقرّه الإمارات سيستخدم “يو أس دي آي USD1″، وهي عملة مشفرة مستقرة طوّرتها شركة مدعومة من ترامب وعائلته، لاستثمار ملياري دولار في منصة “بينانس” لتداول العملات الرقمية.