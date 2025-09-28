تدشين 122 مشروعاً بكلفة 28.8 مليار بمنطقة سعودية

شهدت المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تدشين 63 مشروعاً تنموياً لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بتكلفة مالية تجاوزت 20.8 مليار ريال، ووضع حجر الأساس لـ 59 مشروعاً تنموياً لمنظومة البيئة في المنطقة، بتكلفة تجاوزت 8 مليارات ريال.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية دشن، اليوم الأحد، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي 63 مشروعاً تنموياً لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، بتكلفة مالية تجاوزت 20.8 مليار ريال، ووضع حجر الأساس لـ(59) مشروعاً تنموياً لمنظومة البيئة في المنطقة، بتكلفة تجاوزت ثمانية مليارات ريال، وذلك دعمًا لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية، وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.

وأكد أمير المنطقة الشرقية أن هذه المشاريع تأتي استمراراً للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع البيئة والمياه والزراعة من القيادة الحكيمة الذي ينعكس بشكل مباشر على حياة الإنسان في المملكة، وفي المنطقة الشرقية بالأخص، موضحاً أن هذه المشاريع تُمثل نقلة نوعية نحو تحقيق الاستدامة البيئية والمائية والغذائية، بما يسهم في دعم الموارد الطبيعية، وتوفير بيئة صحية وآمنة ترتقي بجودة حياة المواطن والمقيم.

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي إن المشاريع تخدم جميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية ومراكزها، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح الفصلي أن المشاريع تأتي لتعزيز منظومة توزيع مياه الشرب للمستفيدين في المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن الهيئة السعودية للمياه نفّذت تسعة مشاريع للمياه بتكلفة تجاوزت 12 مليار ريال، التي خُصصت لنظام نقل مياه الجبيل إلى مدن المنطقة الشرقية، ومشروع نظام نقل مياه الخبر إلى حي الجامعة بمدينة الدمام، ومشروع نظام نقل مياه خط التغذية إلى مدينة الطاقة الصناعية، ونظام نقل المياه من حقل مياه الطفيح إلى خزانات محطات الجبيل، ومشروع نظام نقل مياه الخبر الهفوف (المرحلة الثانية)، ومشروع تشييّد محطة تحلية الجبيل (المرحلة الثانية)، ومشروع إنشاء محطة تحلية الخبر (المرحلة الثانية)، ومشروع منظومة إنتاج مياه البحر بالخبر- المرحلة الأولى، ومشروع منظومة إنتاج مياه البحر بالجبيل (مشروع المليون).

وأكد أن هذه المشاريع تهدف إلى إمداد مدن المنطقة الشرقية بالمياه المحلاة، ورفع جودة المياه بالجبيل، وزيادة كمية المياه المحلاة بالمنطقة.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تضمنت مشروعين نفذتهما الشركة السعودية لشراكات المياه بتكلفة تجاوزت 3.3 مليارات ريال، منهما مشروع مائي الجبيل (3ب) المستقل لتحلية المياه بهدف مد منطقتي الرياض والقصيم بـ 570 ألف متر مكعب يوميًا، وذلك تلبية للطلب المتزايد على مياه الشرب والإسهام في الأمن المائي، ومشروع آخر بيئي تضمن تشيّيد محطة المعالجة غرب مدينة الدمام لرفع الضرر البيئي ومعالجة 200 ألف متر مكعب يومياً للاستفادة منها في مجالات متعددة.

ولفت إلى أن شركة المياه الوطنية نفذت 38 مشروعًا مائيًا وبيئيًا بتكلفة تجاوزت خمسة مليارات ريال، التي تضمنت 20 مشروعًا مائيًا بتكلفة تجاوزت أربعة مليارات ريال، موضحًا أن المشاريع المائية تضمنت مد نحو مليون متر طولي من خطوط المياه الرئيسة والشبكات الفرعية، إضافة إلى إنشاء 52 خزاناً سعتها الإجمالية تتجاوز 1.5 مليون متر مكعب، ومحطات ضخ بسعة تتجاوز 2.5 مليون متر مكعب يومياً.

وقال إن المشاريع المائية شملت تنفيذ ثلاثة مشاريع لتحسين شبكات المياه في مدينة الدمام ومشروعين لتحسين شبكات المياه في محافظة الخبر، ومشروعين لتحسين شبكة المياه في محافظة الأحساء، ومشروعين لتحسين شبكات المياه في محافظة القطيف.

وأوضح أن المشاريع تضمنت تطوير محطة نقل المياه مع حفر آبار واستبدال خطوط المياه بمحافظة حفر الباطن، ومشروع تجهيز حقل مياه الطفيح بالمنطقة الشرقية، وثلاثة مشاريع لشبكات المياه بمناطق متفرقة بمحافظة حفر الباطن والقيصومة، ومشروع شبكات المياه الرئيسة والفرعية بمناطق متفرقة بالعزيزية بمحافظة الخبر، إضافة إلى مشروع توسعة شبكة المياه بقرى محافظة الأحساء، ومشروع تنفيذ وتأهيل واستكمال مرافق المياه والصرف الصحي بإسكان ديار الأحساء، وتشيّيد خزانات عالية لهجر محافظة الأحساء وبقيق، ومشروع إنشاء خزان بمحطة المياه بمحافظة الخفجي، ومشروع استبدال وتنفيذ خطوط المياه الرئيسة والفرعية بمناطق متفرقة بالدمام.

وأشار أنه لتحقيق الاستدامة البيئية، وإزالة الضرر البيئي، فقد انتهت الشركة من تنفيذ 18 مشروعًا بيئيًا بتكلفة تجاوزت مليار ريال، مشيراً إلى أن المشاريع تضمنت أكثر من (نصف مليون) متر طولي من خطوط وشبكات الصرف الصحي، وإنشاء محطات معالجة سعتها 189 ألف متر مكعب يومياً، ومحطات رفع بسعة تجاوزت 242 ألف متر مكعب يوميًا.

وقال إن المشاريع البيئية تضمنت تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بمحافظة الأحساء (المرحلة الأولى)، وتنفيذ مشروع الصرف الصحي لضاحية الملك فهد غرب طريق أبو حدرية بالدمام (المرحلة الأولى)، واستكمال توسعة محطة المعالجة الثنائية بصفوى (الجزأين الأول والثاني)، ومشروع استبدال خطوط الانحدار القائمة مع تنفيذ خطوط طرد جديدة وتطوير بعض محطات الضخ القائمة بمدينة الدمام، وتنفيذ مشروعين لشبكات الصرف الصحي بمحافظة حفر الباطن والقيصومة، ومشروع نقل تدفقات محطات ضخ بالدمام إلى محطة المعالجة الجديدة، إضافة إلى مشروع تحويل تدفقات محطة الصرف الصحي الرئيسية بغرب الفيصلية بالدمام إلى محطة المعالجة الجديدة غرب أبو حدرية، ومشروع شبكات الصرف الصحي ومحطة الضخ بحي النايفية ومناطق متفرقة بالأحساء، ومد الخط الناقل للصرف الصحي بالعزيزية بمحافظة الخبر، وتوسعة شبكات صرف الصحي لمخطط 92/2 بمحافظة الخبر، وتنفيذ شبكات الصرف الصحي ومحطة الضخ بشرق المحدود مع خط الطرد بالأحساء.

وأفاد أن المشاريع البيئية التي نفذتها شركة المياه الوطنية تضمنت أيضًا استكمال مشروع شبكات الصرف الصحي ومحطة الضخ مع خطوط الطرد بمحافظة الأحساء، ومشروع مصب الصهاريج بمحطة معالجة الهفوف، واستكمال شبكات الصرف الصحي بمواقع متفرقة بمحافظة رأس تنورة، ومد شبكات الصرف الصحي بمخطط 457/2 و149/2 بمحافظة الخبر، وتنفيذ خط الصرف الصحي الداخل إلى محطة المقربية بالعيون بمحافظة الأحساء، ومد خط بين محطة المعالجة القديمة والمحطة الثلاثية بالدمام.

وكشف أن المؤسسة العامة للري نفذت ثلاثة مشاريع بتكلفة تجاوزت (161) مليون ريال، والتي تضمنت إنشاء خزانين قطاع (10) بجميع مرافقهما بمحافظة الأحساء، وتنفيذ البنية التحتية لنظام المراقبة والتحكم (سكادا) لغرفة المراقبة الرئيسية لتغطية جميع أنحاء المملكة وربطها بفروع المؤسسة ومرافقها، ومشروع تحويل قنوات الري المفتوحة لأنابيب مغلقة القطاع (8) بمحافظة الأحساء، وذلك بهدف تزويد المستهلكين بالمياه المجددة لإيقاف استهلاك المياه الجوفية، وتعزيز الرصد والتقيّد بالمعايير لرفع كفاءة استخدام المياه، وتحقيق إمدادات مياه الري وتوفيرها لضمان استدامة الموارد المائية.

وأفاد أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، نفذ 10 مشاريع في المنطقة الشرقية، بكُلفة تجاوزت 77 مليون ريال، وتضمنت تشجير متنزه بحيرة العيون الوطني بـ100 ألف شجرة، وزراعة 500 ألف شجرة مانجروف في الخليج العربي، ومشروع تشجير متنزه الأحساء الوطني (المرحلة الثانية) بـ 616 شجرة، وتنفيذ مشروع التشجير بزراعة 150 ألف شجرة في الهفوف، وتنفيذ توريد وتركيب 565 لوحة إرشادية في المنطقة الشرقية، ومشروع توريد وتركيب 100 بترة و20 لوحة إرشادية لمتنزه بحيرة الأصفر بمحافظة الأحساء، ومشروع حماية مواقع المحميات الرعوية الجديدة (المرحلة الثالثة) في المنطقة الشرقية.

وبين أن وكالة الوزارة للزراعة نفذت مشروع إنشاء وإعادة تأهيل محجر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكُلفة تجاوزت 52 مليون ريال، وذلك بهدف الكشف على الحيوانات القادمة للمملكة للتأكد من خلوها من الأمراض، وإصدار أذونات الاستيراد والتصدير.

وأكد أن أمير المنطقة الشرقية وضع حجر أساس 59 مشروعاً تنموياً بتكلفة تجاوزت 8 مليارات ريال، حيث ستنفذ شركة المياه الوطنية 42 مشروعاً مائياً وبيئيًا بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 7.2 مليارات ريال، كما أن الهيئة السعودية للمياه ستنفذ مشروعين بتكلفة تجاوزت 284 مليون ريال، فيما ستنفذ المؤسسة العامة للري ثلاثة مشاريع بتكلفة 403 ملايين ريال، فيما ستنفذ وكالة الوزارة للمياه مشروعًا بتكلفة خمسة ملايين ريال، وسينفذ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ثلاثة مشاريع بتكلفة تتجاوز 27 مليون ريال، فيما ستنفذ وكالة الوزارة للزراعة أربعة مشاريع كُلفتها نحو خمسة ملايين ريال، وسينفذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة أربعة مشاريع بأكثر من 48 مليون ريال.

وأضاف أن هذه المشاريع النوعية نُفذت وفق أفضل الممارسات العملية والخبرات الفنية، لتعكس سير منظومة البيئة والمياه والزراعة، وفق استراتيجيات وطنية أُسست لتترجم رؤية بلادنا الطموحة 2030، وتعكس حرص قادتها على توفير كل سبل العيش الكريم لمواطنيها، وللمقيمين على أراضيها.