فريق التحرير by فريق التحرير

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“تداول” السعودية تدشن ورش عمل جديدة

دشنت “تداول” السعودية ورش عمل جديد في محاولة لزيادة الوعي الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بخيارات الأسهم المفردة.

فريق التحرير by فريق التحرير
تداول

تقدم “تداول” السعودية سلسلة من ورش العمل التي تركز على برنامج خيارات الأسهم المفردة الجديد.

ودعت “تداول” عبر منصة “إكس” المهتمين، بأحدث منتجات سوق المشتقات السعودية بالتسجيل في ورش العمل التي يقدمها الخبير المالي مارك تايلور.

وسوف تمنح شهادات عند الإنتهاء من الورش لكل من المبتدئين والمحترفين في تداول الأسهم.

وطالبت “تداول” المهتمين ببرنامج خيارات الأسهم المفردة بالتسجيل عبر موقعها الإلكتروني والتواصل معها للإستفسار عن كل التفاصيل.

ويأتي الإعلان عن الورش قبل أيام من إطلاق عقود الخيارات للأسهم المفردة، في السوق المالية السعودية الذي ينطلق يوم 27 نوفمبر الجاري.

ما هي خيارات الأسهم المفردة؟

خيارات الأسهم المفردة هي خطوة تمكّن المستثمرين المحليين والدوليين من التحوط وإدارة مخاطر محافظهم الاستثمارية بشكل فعال.

وستتولى شركة مركز مقاصة الأوراق المالية “مقاصة” مهمة مقاصة وتسوية عقود الخيارات للأسهم المفردة، بحسب موقع “تداول”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...