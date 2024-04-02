114%.. قفزة ضخمة في قيمة تداولات الأسهم السعودية بالربع الأول 2024

سجلت قيم التداول في سوق الأسهم السعودية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 114% في الربع الأول من عام 2024، بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.

وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات 576 مليار ريال، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسية “تاسي” بنحو 17% ليغلق متجاوزًا 12400 نقطة بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

وبلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة 35.02 مليون صفقة بنهاية الربع الماضي، مقابل 20.12 مليون صفقة تم تنفيذها في الربع الأول من عام 2023، بارتفاع نسبته 74.04%.

وأظهر التقرير الإحصائي لـ “تداول السعودية” أنه قد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم السعودية بنسبة 9.56% في الربع الأول من عام 2024، حيث بلغت 10.94 تريليون ريال (2.92 تريليون دولار أمريكي) مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

تركيز التداولات في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول

تركزت التداولات في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول من عام 2024 في قطاع المواد الأساسية بنسبة 15% من إجمالي قيم التداول. ويعد هذا القطاع الأكبر في السوق والأكثر من حيث الأسهم المتاحة للتداول للشركات.

وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية بنسبة 12.4% من إجمالي قيم التداول. ويضم هذا القطاع شركات قيادية مثل مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي.

وتبعه قطاع الطاقة بنسبة 9.6% من إجمالي قيم التداول، ثم جاء قطاع النقل في المرتبة الرابعة بنسبة 6.8% من إجمالي قيم التداول، واحتل قطاع التأمين المرتبة الخامسة بنسبة 5.1% من إجمالي قيم التداول.

وبشأن قائمة أنشط الشركات في التداولات من حيث القيمة خلال الربع الأول من العام الجاري، ضمت كلا من: أرامكو، ومصرف الراجحي، وسال، والبنك الأهلي السعودي، وأديس.

وحقق سوق الأسهم السعودية أداءً استثنائيًا خلال الربع الأول من عام 2024، مدعومًا بارتفاعات ملحوظة في قطاعات الإعلام والترفيه، والتأمين، والخدمات المالية، والسلع الرأسمالية، والمرافق العامة.

تصدر قطاع الإعلام والترفيه قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة 33%، مدعومًا بدخول سهم مجموعة إم بي سي إلى السوق. تلاه كل من قطاع التأمين والخدمات المالية بنسبة 26% لكل منهما، بينما حقق قطاع إدارة وتطوير العقارات ارتفاعًا بنسبة 20%، وقطاع الخدمات التقنية بنسبة 17.3%.

على الجانب الآخر، شهدت بعض القطاعات تراجعًا في أدائها، حيث انخفض قطاع الطاقة بنسبة 6.3%، وقطاع الخدمات المهنية والتجارية بنسبة 3.9%، وقطاع الصناديق العقارية بنسبة 3.2%، وقطاع المواد الأساسية بنسبة 3%، وقطاع السلع الكمالية بنسبة 1.5%.