فريق التحرير by فريق التحرير

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114%.. قفزة ضخمة في قيمة تداولات الأسهم السعودية بالربع الأول 2024

حقق سوق الأسهم السعودية أداءً استثنائيًا خلال الربع الأول من عام 2024، مدعومًا بارتفاعات ملحوظة في قطاعات الإعلام والترفيه، والتأمين، والخدمات المالية، والسلع الرأسمالية، والمرافق العامة.

فريق التحرير by فريق التحرير

سجلت قيم التداول في سوق الأسهم السعودية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 114% في الربع الأول من عام 2024، بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.
وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات 576 مليار ريال، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسية “تاسي” بنحو 17% ليغلق متجاوزًا 12400 نقطة بنهاية الربع الأول من العام الحالي.
وبلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة 35.02 مليون صفقة بنهاية الربع الماضي، مقابل 20.12 مليون صفقة تم تنفيذها في الربع الأول من عام 2023، بارتفاع نسبته 74.04%.

وأظهر التقرير الإحصائي لـ “تداول السعودية” أنه قد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم السعودية بنسبة 9.56% في الربع الأول من عام 2024، حيث بلغت 10.94 تريليون ريال (2.92 تريليون دولار أمريكي) مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

تركيز التداولات في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول

114%.. قفزة ضخمة في قيمة تداولات الأسهم السعودية بالربع الأول 2024

تركزت التداولات في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول من عام 2024 في قطاع المواد الأساسية بنسبة 15% من إجمالي قيم التداول. ويعد هذا القطاع الأكبر في السوق والأكثر من حيث الأسهم المتاحة للتداول للشركات.

وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية بنسبة 12.4% من إجمالي قيم التداول. ويضم هذا القطاع شركات قيادية مثل مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي.

وتبعه قطاع الطاقة بنسبة 9.6% من إجمالي قيم التداول، ثم جاء قطاع النقل في المرتبة الرابعة بنسبة 6.8% من إجمالي قيم التداول، واحتل قطاع التأمين المرتبة الخامسة بنسبة 5.1% من إجمالي قيم التداول.

وبشأن قائمة أنشط الشركات في التداولات من حيث القيمة خلال الربع الأول من العام الجاري، ضمت كلا من: أرامكو، ومصرف الراجحي، وسال، والبنك الأهلي السعودي، وأديس.

وحقق سوق الأسهم السعودية أداءً استثنائيًا خلال الربع الأول من عام 2024، مدعومًا بارتفاعات ملحوظة في قطاعات الإعلام والترفيه، والتأمين، والخدمات المالية، والسلع الرأسمالية، والمرافق العامة.

114%.. قفزة ضخمة في قيمة تداولات الأسهم السعودية بالربع الأول 2024

تصدر قطاع الإعلام والترفيه قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة 33%، مدعومًا بدخول سهم مجموعة إم بي سي إلى السوق. تلاه كل من قطاع التأمين والخدمات المالية بنسبة 26% لكل منهما، بينما حقق قطاع إدارة وتطوير العقارات ارتفاعًا بنسبة 20%، وقطاع الخدمات التقنية بنسبة 17.3%.

على الجانب الآخر، شهدت بعض القطاعات تراجعًا في أدائها، حيث انخفض قطاع الطاقة بنسبة 6.3%، وقطاع الخدمات المهنية والتجارية بنسبة 3.9%، وقطاع الصناديق العقارية بنسبة 3.2%، وقطاع المواد الأساسية بنسبة 3%، وقطاع السلع الكمالية بنسبة 1.5%.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...