تخصيص مساحات في متاجر التجزئة لمنتجات “صنع في السعودية”

يحرص برنامج “صنع في السعودية” بالتعاون مع متاجر التجزئة على ترويج وإبراز المنتجات الوطنية بهوية “صناعة سعودية” دعماً للشركات الوطنية السعودية وتعزيز جانب الفخر والولاء بالصناعات المحلية وتوجيه القوة الشرائية نحوها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذا التعاون يأتي امتداداً لجهود برنامج “صنع في السعودية” في تمكين المنتجات الوطنية من تعزيز حضورها محلياً ودولياً، وتفعيل الشراكات مع كبرى سلاسل البيع بالتجزئة لرفع الوعي بجودة الصناعات السعودية وكفاءتها.

وفي هذا الإطار بادرت أسواق الدانوب أحد متاجر التجزئة، بتخصيص مساحات ترويجية لإبراز المنتجات الوطنية بهوية “صناعة سعودية”؛ دعماً للشركات الوطنية وتعزيز جانب الفخر والولاء بالصناعات المحلية، وتوجيه القوة الشرائية نحوها.

وأجرى الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية عبدالرحمن الذكير زيارة للاطلاع على المبادرة ومتابعة تنفيذها ميدانياً، وتأكيد أهمية التكامل بين الهيئة وشركائها في القطاع الخاص لتعزيز حضور الهوية الصناعية الوطنية في منافذ البيع الكبرى، بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويعزز الوعي بجودته ويرسّخ موثوقيته لدى المستهلك.

نبذة عن صُنع في السعودية

برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، أطلق وزير الصناعة والثروة المعدني بندر بن ابراهيم الخريّف برنامج صنع في السعودية يوم 28 مارس/آذار 2021.

وبرنامج صنع في السعودية هو مبادرة وطنية أطلقتها هيئة تنمية الصادرات السعودية كجزء من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ويهدف إلى تحفيز الصناعات الوطنية وتشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية وتنمية وتعزيز صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية.

ويلتزم برنامج صنع في السعودية ببناء علامة صناعية موحدة بهدف توفير فرص واعدة للشركات، وتوسيع نطاق أعمالها والترويج لمنتجاتها محلياً وعالمياً.

ويعد بمثابة فرصة للاحتفاء بالابتكارات التقنية والمواهب الإبداعية ويعكس رؤية المملكة الطموحة للاقتصاد الوطني، إذ يساهم البرنامج في تعزيز التعاون بين الأعضاء المشاركين من المصنعين، وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

كما يساهم استخدام شعار صنع في السعودية على منتجات الشركات السعودية في تعزيز صورة المملكة في العالم.