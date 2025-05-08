فريق التحرير by فريق التحرير

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بنك صحار الدولي يفتتح فرعا في العاصمة السعودية

بنك صحار الدولي، البنك الأسرع نموًا في سلطنة عمان يفتتح فرعه الجديد في الرياض

فريق التحرير by فريق التحرير

افتتح بنك صحار الدولي، البنك الأسرع نموًا في سلطنة عمان فرعه الجديد في الرياض بهدف تيسير تدفقات الاستثمارات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلًا عن فتح آفاق واعدة أمام الشركات العُمانية، بما ينسجم مع مرتكزات التنمية الاقتصادية ورؤية عُمان 2040، لاسيّما في مجالي التنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بحسب بيان صحفي.

وكان البنك قد بدأ عملياته التشغيلية في المملكة خلال عام 2024 عقب استيفاء كافة المتطلبات التنظيمية، ويأتي حفل الافتتاح الرسمي تتويجًا لاستراتيجية دخول السوق السعودي، وتجسيدًا لالتزام البنك بنموذج «صيرفة بلا

حدود»، وتعزيز الحضور المؤسسي للقطاع المالي العُماني في الأسواق ذات الإمكانات العالية.  وحول ذلك، صرّح الفاضل عبدالواحد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، قائلاً: “يمثل هذا الافتتاح محطة هامة في مسيرة صحار الدولي، ويُجسّد الرؤية الواضحة التي ننتهجها في مسارنا نحو النمو والتوسع الإقليمي.”

يفتح هذا التوسع المجال أمام البنك لتقديم حلول مالية مبتكرة ومرنة ذات قيمة مضافة. كما

يعزز التوسع في المملكة العربية السعودية مكانة البنك كمُمكّن موثوق للخدمات المصرفية والاستثمارية العابرة للحدود. ويؤدي الفرع الجديد دورًا محوريًا في دعم تدفقات التجارة والاستثمار، من خلال توفير فرص أوسع أمام الشركات العُمانية للوصول إلى أحد أكثر الأسواق الإقليمية حيوية وربحية، معززًا بذلك الترابط الاقتصادي المتكامل بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...