فريق التحرير by فريق التحرير

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بمسار يمر فوق السعودية، القمر الصناعي الأوروبي سيسقط على الأرض اليوم

توقعات بسقوط القمر الاصطناعي الأوروبي مساء اليوم وبمسار سقوط يمر فوق المملكة العربية السعودية

فريق التحرير by فريق التحرير

توقّع مركز الفلك الدولي سقوط القمر الاصطناعي الأوروبي (ERS-2) على الأرض اليوم الأربعاء، في الساعة 12:57 بتوقيت غرينتش، بخطأ مقداره زائد ناقص 5 ساعات مع تقديرات بمرور القمر الذي يزيد وزنه عن 2000 كغ فوق المملكة العربية السعودية.

شاهد موقع سقوط القمر الاصطناعي الأوروبي بعد 30 عاما من إطلاقه

ولفت المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي مشرف برنامج متابعة سقوط الأقمار الاصطناعية بالقول إنه يلاحظ اتفاق التوقعات الثلاثة على مرور القمر الاصطناعي فوق السعودية خلال فترة احتمالية سقوطه.

ويبلغ وزن القمر الاصطناعي 2.3 ألف كيلوغرام وطوله 12 متراً وعرضه 12 متراً بما في ذلك اللوحين الشمسيين وارتفاعه 2.4 متر.

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