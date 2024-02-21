بمسار يمر فوق السعودية، القمر الصناعي الأوروبي سيسقط على الأرض اليوم

توقّع مركز الفلك الدولي سقوط القمر الاصطناعي الأوروبي (ERS-2) على الأرض اليوم الأربعاء، في الساعة 12:57 بتوقيت غرينتش، بخطأ مقداره زائد ناقص 5 ساعات مع تقديرات بمرور القمر الذي يزيد وزنه عن 2000 كغ فوق المملكة العربية السعودية.

ولفت المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي مشرف برنامج متابعة سقوط الأقمار الاصطناعية بالقول إنه يلاحظ اتفاق التوقعات الثلاثة على مرور القمر الاصطناعي فوق السعودية خلال فترة احتمالية سقوطه.

ويبلغ وزن القمر الاصطناعي 2.3 ألف كيلوغرام وطوله 12 متراً وعرضه 12 متراً بما في ذلك اللوحين الشمسيين وارتفاعه 2.4 متر.

التحديث رقم (3) لسقوط القمر الصناعي الأوروبي (ERS-2) على الأرض:



بحسب العناصر المدارية المحدثة، من المتوقع سقوط القمر الصناعي اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024م، في الساعة 12:57 بتوقيت غرينتش، بخطأ مقداره زائد ناقص 5 ساعات.



صورة القمر الصناعي على الخارطة تبين موقع السقوط المتوقع… pic.twitter.com/HPVN7czlmw — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) February 21, 2024