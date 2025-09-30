بطالة السعوديين ترتفع إلى 6.8% في الربع الثاني 2025

أظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الثاني للعام 2025 الصادرة عن هيئة الإحصاء السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.8 بالمئة في الربع الثاني 2025 مقارنة بـ 6.3 بالمئة بنهاية الربع الأول 2025.

وبلغت نسبة البطالة بين الذكور السعوديين نحو 4.3 بالمئة، بينما بلغت النسبة بين الإناث نحو 11.3 بالمئة، وبلغت نسبة البطالة لغير السعوديين 1.4 بالمئة.

وقالت الهيئة إنه بناء على تقدير مسح القوى العاملة فقد بلغ معدل البطالة الإجمالي للسكان في سن العمل 3.2 بالمئة في الربع الثاني 2025 مقارنة بـ 2.8 بالمئة في الربع الأول 2025.

وأظهرت البيانات انخفاض معدل المشاركة للسعوديين الذكور مقارنة بالربع الأول ليصل إلى 64 بالمئة في الربع الثاني 2025.

وأشارت الهيئة إلى أن معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة انخفض إلى 34.5% في الربع الثاني 2025.

وتصدرت منطقة جازان، المناطق السعودية، من حيث نسبة البطالة الإجمالية بنسبة 5.3%، ثم الحدود الشمالية بنسبة 4.8 بالمئة، وجاءت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، كأقل المناطق من حيث نسبة البطالة الإجمالية بنسبة 2.2 بالمئة و2.4 بالمئة.

وتم تحقيق مستهدف رؤية السعودية 2030، بخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7 بالمئة، ولكن وزارة الموارد البشرية تتطلع إلى المضي قدماً بخفضه إلى 5 بالمئة كمستهدف جديد.