برنامج عزم لتوظيف السعوديين يفتح أبوابه

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، عن فتح باب التسجيل في برنامج عزم لتطوير وتوظيف الكوادر الوطنية في المجالات التقنية والمهنية الذي أطلقه الصندوق مؤخراً بالشراكة مع عدة مؤسسات حكومية وشركات من القطاع الخاص من ضمنها شركات تابعة للصندوق.

ويهدف البرنامج الحكومي، بحسب وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس، إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتدريب جيل جديد من أصحاب المهارات التي تواكب احتياجات سوق العمل بالتعاون مع منظومة شركات تابعة للصندوق وشركائه من القطاع الخاص، من خلال نموذج متكامل يجمع بين الاستقطاب والتأهيل والتوظيف المباشر عبر برامج تدريبية متخصصة، وذلك ضمن جهود الصندوق لتعزيز النمو الاقتصادي وتنمية القدرات البشرية.

وتضم الشراكة ضمن برنامج عزم، كلاً من صندوق تنمية الموارد البشرية، وشركة “كليات التميّز”، “ومجموعة روشن”، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ويمنح البرنامج شهادات معترف بها دولياً تُسهّل فرص التوظيف المباشر، ويمكن للمهتمين الاطلاع على الشروط والتسجيل في المسارات التعليمية والتدريبية التي يطرحها البرنامج حالياً، وتشمل مجالات إدارة مشاريع البناء، وإدارة المرافق، إضافة إلى الصحة والسلامة والبيئة، عبر الرابط التالي: https://pif.gov.sa/ar/private-sector-hub/private-sector-initiatives/azm/learners/.

ويعمل برنامج “عزم” على تطوير مناهج نظرية وعملية تدريبية متخصصة؛ بما يعزز من توطين المعرفة، واستقطاب الكوادر الوطنية، وبناء شراكات مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص؛ بما يسهم في خفض كلفة التطوير المعرفي والعملي، وتوظيف المتخصصين لدى الجهات والشركات من شركاء برنامج “عزم”، إلى جانب معالجة نقص التدريب المتخصص في التقنيات المتقدمة والمجالات الجديدة والناشئة.

وأوضح مدير قسم الشراكات والتخطيط في الإدارة العامة للتنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة يزيد بن محمد الراشد أن الاستثمار في رأس المال البشرى يشكل عنصراً رئيساً في جهود الصندوق للإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، ويعكس بدء التسجيل في برنامج “عزم”، حرص الصندوق وشركائه على تطوير مهارات الكوادر الوطنية، ومواكبة الطلب المتنامي على الخبرات الوطنية في القطاعات الاستراتيجية الواعدة.

وتقوم شركة “كليات التميّز” بالإسهام في تنفيذ وإدارة برنامج “عزم”، بما يشمل الإشراف على الأعمال التشغيلية والتعاقدية مع مزوّدي التدريب، وإدارة عمليات التسجيل والتقييم، وتنظيم الجولات التعريفية والفعاليات الترويجية، إضافةً إلى تجهيز وتشغيل المرافق والبنية التحتية اللازمة؛ لضمان تنفيذ البرامج التدريبية وفق أعلى المعايير.

وتسهم مجموعة “روشن”، الشريك الاستراتيجي لبرنامج عزم، بتقديم الدعم اللازم لتطوير النموذج التنفيذي للبرنامج والمشاركة في الحوكمة والتوجيه المؤسسي، ودعم عمليات الاستقطاب ومتابعة المتدربين، وآليات التوظيف والربط مع سوق العمل، إلى جانب الإسهام التمويلي للبرنامج.

وسيقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بالإسهام في دعم برنامج “عزم” والتعاون المشترك لتأهيل وتدريب وتمكين الكفاءات الوطنية الواعدة في مجموعة من الشركات في الدفعة الأولى من البرنامج، تضم مجموعة بن لادن، وشركات مهيل (Muheel)، وجسارة، والمباني، وAECOM، وحسن علام القابضة، وفمكو، ونسما، مع توقع ازدياد عدد الشركات المستفيدة في الدفعات القادمة للبرنامج.

وتُشارك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تطوير البرامج والمسارات التدريبية وتنفيذها، واستقطاب الفئات المستهدفة من المتدربين للمشاركة في برنامج عزم، وتعمل على تمكين وربط متدربي ومتدربات المؤسسة بالفرص التدريبية والوظيفية المتاحة ضمن منظومة الشركات التابعة للصندوق وشركائه من القطاع الخاص في مسارات تدريبية محددة.

وأسهمت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في استحداث أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في السعودية والعالم، ويستثمر الصندوق وشركاته التابعة في عدد من مبادرات التطوير التعليمي والمهني؛ تهدف إلى توطين المعرفة، وتطوير المهارات اللازمة للتحول الاقتصادي والاجتماعي طويل الأجل، واستحداث فرص عمل، ومن أبرزها الأكاديمية الوطنية للسيارات (نافا)، وبرنامج تطوير الخريجين، وبرنامج مسرعة الأعمال الصناعية لتمكين رواد الأعمال من تطوير منتجات وخدمات تنافسية، ومسابقة “مساهمة للتصميم” المخصصة للطلاب السعوديين وشركات التصميم المحلية الناشئة.