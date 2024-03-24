963 مليون ريال دفعة شهر مارس.. “الصندوق العقاري” يواصل دعم برنامج سكني

كشف صندوق التنمية العقارية السعودي، اليوم الأحد، عن إيداع 963 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج سكني، التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، و”الصندوق العقاري” لشهر مارس عام 2024.

وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن صندوق التنمية العقارية خصص الدعم لشهر مارس الحالي، دعما لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة.

الصندوق العقاري يواصل دعم برنامج سكني

وأشار بن ماضي، إلى ارتفاع إجمالي الودائع في حسابات برنامج سكني، إلى 57.5 مليار ريال سعودي منذ إطلاقه في يونيو 2017 حتى مارس 2024.

أودعنا اليوم 963 مليون ريال في حسابات أهالينا مستفيدي "سكني" لشهر مارس. pic.twitter.com/WB5leUElma — صندوق التنمية العقارية (@redfksa) March 24, 2024

وأوضح الرئيس التنفيدي لصندوق التنمية العقارية، أن استمرارية الدعم السكني تأتي إيمانًا من الصندوق بأهمية توفير السكن الملائم للمواطنين، وتتويجًا للجهود الحثيثة المبذولة لتحقيق أهدافه في دعم المستفيدين.

وتابع بن ماضي: أن هذا الدعم يأتي ثمرةً للشراكة المثمرة بين صندوق التنمية العقارية، ومنظومة الإسكان، والجهات التمويلية.

وأشار إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، لرفع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 70%.

ويسعى البرنامج إلى توفير الحلول السكنية، والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة، والتشريعات الداعمة.

خدمات الصندوق العقاري الرقمية

ويُقدم صندوق التنمية العقارية، باقة من الخدمات الرقمية المتنوعة عبر بوابته الإلكترونية، ومنصة المستشار العقاري، تشمل أكثر من 43 خدمة رقمية تسهل على المستفيدين الحصول على الدعم السكني، بما في ذلك خدمة “صمم دعمك” التي تمكنهم من تصميم دعمهم السكني، والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

وإضافة إلى ذلك، يُقدم الصندوق مركز اتصال موحد على الرقم 199088، وقنوات تواصل اجتماعي للرد على استفسارات المستفيدين، ومساعدتهم في الحصول على المعلومات التي يحتاجونها.