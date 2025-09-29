برنامج لدعم السعوديين وعدم دفعهم أكثر من 30% من دخلهم على الإسكان

كشف وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل عن برنامج لدعم الأسر محدودة الدخل تضمن عدم دفع أكثر من 30 بالمئة من دخلهم على الإسكان الذي يشكل عبئاً على شريحة واسعة من المواطنين السعوديين.

وقال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، مساء اليوم الإثنين، إنه بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود سنطلق برامج لدعم الأسر الأقل دخلاً والأشد حاجة تضمن عدم دفع أكثر من بالمئة من دخلهم على الإسكان.

وجاءت تصريحات “الحقيل” خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي شهدته العاصمة الرياض وشارك فيه بالإضافة إلى وزير البلديات والإسكان وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري ورئيس الهيئة العامة للعقار عبدالله بن سعود الحماد للحديث عن رؤية القيادة ومنطلق التوازن العقاري، وتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بشأن التوازن العقاري، وضبط سوق الإيجار وتحقيق التوازن، ومخرجات العرض والطلب وتنظيم السوق، والشفافية والموثوقية ركيزةً للنمو.

وتم بث المؤتمر مباشرة عبر قنوات التلفزيون السعودية، ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.

ويأتي ذلك بعد أن بدأت السعودية يوم الخميس الماضي بتطبيق قرار إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات داخل مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، وذلك في وقت تستجيب فيه المملكة لارتفاع الأسعار في ظل التحول الاقتصادي الطموح الذي تشهده.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم الخميس الماضي أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه “بإيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية (القائمة أو الجديدة) في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ اليوم”.

وتنفذ المملكة خطة تحول معروفة باسم رؤية 2030 تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن عائدات النفط، والاستثمار في قطاعات مثل السياحة والرياضة.

وتتضمن الخطة التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة الذي تبلغ قيمة أصوله حوالي تريليون دولار، استثمارات ضخمة في البنية التحتية بما في ذلك مشاريع في الرياض ساهمت في زيادة الطلب، مما أدى إلى زيادة أسعار العقارات السكنية والتجارية.