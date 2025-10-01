بدل الأجانب.. الرياض تعزز عمل السعوديين في المنشآت السياحية

اعتمدت وزارة السياحة السعودية سياسات وقواعد تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في المنشآت السياحية المرخصة في جميع مناطق ومدن المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز فرص التوظيف للمواطنين، وتمكين الكوادر الوطنية في وظائف القطاع، والارتقاء بالجودة الخدمات المقدمة في القطاع السياحي.

وأوضحت وزارة السياحة أن السياسات الجديدة تحدد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بتوطين الأنشطة وتسجيل العاملين وفقًا للقرار الصادر، وتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المرخصة من قبل وزارة السياحة وفق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية.

وشددت الوزارة وفقاً للسياسات والقواعد المعتمدة، على ضرورة إلزام المنشآت السياحية بتسجيل جميع العاملين في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل مباشرة العمل، وتوثيق عقود العاملين بنظام التقاول أو الإعارة أو العمل الموسمي عبر منصة “أجير” أو المنصات المعتمدة، مؤكدة على التزام المنشآت السياحية التي تملك أكثر من منشأة مرخصة كفروع أن تسجل عامليها في ملف المنشأة المرتبط بالرخصة السياحية لكل منشأة في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتضمنت السياسات المعتمدة، حظر إسناد أو تعهيد المهن الصادر بشأنها قرارات توطين لجهات أو عاملين خارج المملكة، وأن يكون الإسناد أو التعهيد لمنشآت مرخصة من وزارة السياحة أو مرخصة لإسناد السعوديين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وضرورة وجود موظف استقبال سعودي خلال فترات العمل في جميع مرافق الضيافة السياحية.

وأكدت وزارة السياحية على جميع المنشآت السياحية ضرورة الالتزام بتطبيق ما تضمنته سياسات وقواعد تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة المعتمدة، مشددةً على أنه سيتم رصد المخالفات لما تضمنته هذه السياسات بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، قبل أشهر، ارتفاع عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية في المملكة العربية السعودية بالربع الرابع 2024 بنسبة 4 بالمئة إلى نحو 966.5 ألف مشتغل، مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

وبلغ عدد المشتغلين السعوديين 242.1 ألف مشتغل ما يمثل 25 بالمئة من إجمالي المشتغلين في القطاع، فيما بلغ عدد المشتغلين غير السعوديين 724.5 ألف مشتغل مشكلاً نسبة 75 بالمئة من الإجمالي.

وشهدت السياحة السعودية خلال السنوات الماضية نشاطاً محموماً مستندة إلى رؤية المملكة 2030 الخطة الحكومية الكبرى التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة وتقليل الاعتماد على النفط.

القطاع السياحي في رؤية 2030

وضعت رؤية السعودية 2030 القطاع السياحي في قلب التحول الوطني، مستندة إلى مقومات طبيعية وثقافية وتاريخية متنوعة. وقد عززت هذه الرؤية مكانة السياحة كرافد اقتصادي واجتماعي رئيسي، يدعم النمو، ويوفر فرص العمل، ويرسّخ حضور المملكة كوجهة سياحية عالمية.

وتعكس المؤشرات السعودية في السياحة العالمية تقدم المملكة اللافت، حيث تصدرت دول مجموعة العشرين في معدل نمو أعداد السياح الدوليين. كما تبرز المملكة اليوم كمركز عالمي للفعاليات الرياضية والألعاب الإلكترونية، من خلال استضافة بطولات ومنافسات دولية كبرى تعزز من جاذبيتها على خارطة السياحة العالمية.

المشاريع والمبادرات

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

افتتاح أول مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض.

مشروع البحر الأحمر.

مشروع أمالا.

مشروع القدية.

مشروع نيوم.

المنصات والرقمنة

إطلاق منصة “روح السعودية”.

إطلاق التأشيرة الإلكترونية، وتوسيعها لتشمل 66 دولة.

إطلاق النسخة التجريبية من “سارة” المرشدة الذكية للسياحة.

إطلاق استراتيجية السياحة الرقمية

البرامج

إطلاق برنامج “رواد السياحة” لتنمية رأس المال البشري.

إطلاق برنامج “عون السياحة” لدعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

أبرز الإنجازات والأرقام

بعد تحقيق مستهدف جذب 100 مليون سائح محلي ودولي قبل الموعد المحدد، رفعت المملكة العربية السعوديةطموحاتها إلى هدف جديد يتمثل في استقبال 150 مليون سائح بحلول عام 2030.

الأولى عالمياً في نمو إيرادات قطاع السياحة للعام 2024.

تصدرت السعودية دول مجموعة العشرين في معدل نمو أعداد السياح الدوليين بنسبة 69 بالمئة مقارنة بعام 2019.

استضافة أحداث عالمية مثل: معرض إكسبو 2030، وكأس العالم 2034، وبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

المدينة المنورة والعلا ضمن أفضل الوجهات السياحية عالمياً.

أكثر من 230 ألف غرفة فندقية ستدعم استضافة كأس العالم 2034.

15 مدينة سعودية ستشارك في استضافة فعاليات كأس العالم 2034.

إدراج قرية رجال ألمع في منطقة عسير ضمن أفضل القرى السياحية بالعالم.