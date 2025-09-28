بدء منافسات تراخيص تملك وتشغيل الغاز في 5 مدن سعودية

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد، عن بدء مرحلة تأهيل المتقدمين لمنافسات تراخيص أنشطة إنشاء وتملك وتشغيل شبكات توزيع الغاز الطبيعي في كل من مدينة سدير للصناعة والأعمال والمدينة الصناعية في الخرج والمدن الصناعية الأولى والثانية والثالثة في جدة.

ودعت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، الجهات المهتمة إلى التواصل معها، عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، للحصول على كراسة التأهيل، في موعد أقصاه 3 جمادى الأولى 1447هـ، الموافق 25 / 10 / 2025م، موضحة أن آخر موعد لاستقبال وثائق التأهيل هو 8 جمادى الآخرة 1447هـ، الموافق 29 / 11 / 2025م.

وأضافت الوزارة أن المتأهلين سيُدعون لتقديم عروضهم الفنية في تاريخٍ لاحقٍ، وفقًا لأحكام نظام إمدادات الطاقة، ولائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله.

ويأتي إطلاق هذه المنافسات بالتزامن مع مشروع التوسعة الثالثة لشبكة الغاز الرئيسة، الذي سيسهم في تحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل، وإحلال الغاز الطبيعي محله، في إطار رؤية المملكة 2030؛ بهدف تعظيم المنافع الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية، من الموارد البترولية.

وتسعى السعودية إلى زيادة استكشاف الوقود الذي يُنظر إليه بصفته مصدراً قيماً وموثوقاً للطاقة لجميع العملاء في الحاضر والمستقبل.

وتدعم خطط زيادة احتياطيات الغاز في السعودية رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى التحول من استهلاك الوقود السائل إلى استعمال الغاز، ليس لتوليد الكهرباء فحسب، وإنما لإنتاج المياه من البحر والعديد من الصناعات الحيوية.

وفي 2023، نجحت السعودية في زيادة احتياطياتها من الغاز إلى 335.9 تريليون قدم مكعبة (9.5 تريليون متر مكعب)، مقابل نحو 300.41 تريليون قدم مكعبة (8.5 تريليون متر مكعب) خلال 2022.