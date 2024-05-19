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إنجاز سعودي جديد، أطول طريق مستقيم في العالم يُسجل في موسوعة جينيس

حصد طريق 10 السريع في المملكة العربية السعودية لقب “أطول طريق مستقيم في العالم” من قبل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بفضل امتداده لمسافة 240 كيلومترًا دون أي انحناءات.

فريق التحرير by فريق التحرير

حصدت المملكة العربية السعودية لقب أطول طريق مستقيم في العالم، وذلك بفضل طريقها السريع رقم 10 الذي يمتد لمسافة 240 كيلومترًا (149 ميلًا) عبر صحراء الربع الخالي.

ووفقًا لما ذكره موقع «oddity central»، يمتد الطريق السريع بطول 1474 كم، الذي يربط بين مدينتي الدرب في الجنوب الغربي والبطحاء في الشرق، عبر تضاريس مسطحة بالكامل، ويخلو تمامًا من أي انحناءات على طول مساره.

أطول طريق مستقيم

طريق خاص تحول إلى أطول طريق مستقيم

ويُعد هذا الطريق السريع، الذي تم بناؤه في الأصل كطريق خاص للملك فهد، من أكثر الطرق ازدحامًا في المملكة، حيث يستخدمه بشكل متكرر سائقي الشاحنات لنقل البضائع من جانب إلى آخر من البلاد.

وحصد طريق 10 السريع في المملكة العربية السعودية لقب “أطول طريق مستقيم في العالم” من قبل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بفضل امتداده لمسافة 240 كيلومترًا دون أي انحناءات.

ويُعرف هذا الطريق أيضًا باسم “الأكثر إثارة للملل” بسبب تضاريسه المسطحة تمامًا ومحيطه اللطيف الذي لا يتميز بأي ملامح مميزة على مد البصر.

رحلة تستغرق ساعتين عبر الصحراء

ويبدأ الطريق من تقاطع الطريق السريع 75 في منطقة حرض ويمتد غربًا حتى تقاطع الطريق السريع 95 بالقرب من مدينة البطحاء، على ساحل الخليج العربي وحدود دولة الإمارات العربية المتحدة. ووفقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، يستغرق القيادة على طول هذا الطريق حوالي ساعتين.

أستراليا تحتفظ بلقب أطول طريق مستقيم في بلدها

وقد كان لقب “أطول طريق مستقيم في العالم” يُحمل سابقًا من قبل طريق آير السريع في أستراليا، بمسافة 146 كيلومترًا. ولا يزال طريق آير يُعرف بأنه أطول طريق مستقيم في أستراليا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...