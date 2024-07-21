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التسجيل مفتوح الآن.. بوابة القبول الموحد لكليات ومعاهد الهيئة الملكية للجبيل وينبع

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالهيئة الملكية للجبيل وينبع عن فتح باب القبول الموحد للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1446هـ، وذلك للراغبين في الالتحاق بالكلية الصناعية والمعهد التقني في المدينتين.

فريق التحرير by فريق التحرير

وووفقًا للإدارة، التقديم متاحًا إلكترونيًا عبر بوابة القبول الموحد لكليات ومعاهد الهيئة الملكية للجبيل وينبع من خلال الرابط [اضغط هنا] وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 21 يوليو 2024 حتى يوم الخميس 25 يوليو 2024.

شروط التقديم


ووضعت الإدارة مجموعة من الشروط التي يجب على الطالب الالتزام بها عند تقديم الطلب، وهي كالتالي:

التسجيل مفتوح الآن.. بوابة القبول الموحد لكليات ومعاهد الهيئة الملكية للجبيل وينبع
  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية أو تكون المتقدمة أماً لأبناء سعوديين.
  • أن يكون لدى المتقدم إثبات هوية ساري المفعول (بطاقة هوية وطنية، سجل الأسرة، بطاقة الهوية الوطنية للأم السعودية، هوية مقيم).
  • أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها خلال الخمس سنوات الماضية بحد أقصى عام 1440-1441هـ فما فوق.
  • أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بتقدير عام لا يقل عن (جيد).
  • أن يكون حاصلاً على نتائج اختبار القدرات العامة والتحصيلي، بشرط أن يكون تاريخ كلا الاختبارين بحد أقصى عام 1440-1441هـ فما فوق.
  • أن يكون متفرغاً للدراسة وغير ملتحق يعمل في القطاع العام أو الخاص.
  • أن يجتاز الكشف الطبي.
  • ألا يكون قد تم فصله من أي مؤسسة تعليمية سابقة لأسباب تأديبية.
  • ألا يكون قد سبق له الالتحاق بالجهة التي يرغب التقديم عليها باستثناء من السحب وهو في السنة التحضيرية / سنة المهارات الأساسية ومضى على انسحابه أكثر من فصلين دراسيين رئيسيين بما فيها الفصل الدراسي الذي تم الانسحاب منه.
  • أن يستوفي أي شروط أخرى تقرها مجالس الكليات والمعاهد.
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...