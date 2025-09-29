الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تستقبل التقديم على 4 برامج

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مساء أمس الأحد، عن بدء التقديم على أربعة برامج تدريبية تتمثل في برنامج مساعد طبيب أسنان وبرنامج فني رعاية المرضى بالإضافة إلى برنامج فني التعقيم الطبي وبرنامج فني الترميز الطبي التي تمنح من خلالها المتدربين المهارات والمعارف اللازمة التي تؤهلهم لمزاولة المهنة بعد اجتياز الاختبارات ومتطلبات البرامج.

وأتاحت الهيئة التقديم على البرامج، من خلال البوابة الالكترونية الخاصة بالأكاديمية الصحية، اعتباراً من أمس الأحد وحتى يوم غد الثلاثاء 30 سبتمبر/أيلول 2025 لتخصص فني الترميز الطبي، فيما سيكون يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول هو انتهاء فترة التقديم لبقية البرامج.

ودعت الهيئة الراغبين في التقديم الاطلاع على متطلبات القبول في البرامج من خلال البوابة، والتأكد من إرفاق جميع المتطلبات لكل تخصص، وذلك عبر الموقع الالكتروني: https://ha-learning.scfhs.org.sa/