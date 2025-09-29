. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار السعوديةصحة

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تستقبل التقديم على 4 برامج

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن بدء التقديم على أربعة برامج تدريبية

. .. by . ..
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مساء أمس الأحد، عن بدء التقديم على أربعة برامج تدريبية تتمثل في برنامج مساعد طبيب أسنان وبرنامج فني رعاية المرضى بالإضافة إلى برنامج فني التعقيم الطبي وبرنامج فني الترميز الطبي التي تمنح من خلالها المتدربين المهارات والمعارف اللازمة التي تؤهلهم لمزاولة المهنة بعد اجتياز الاختبارات ومتطلبات البرامج.

وأتاحت الهيئة التقديم على البرامج، من خلال البوابة الالكترونية الخاصة بالأكاديمية الصحية، اعتباراً من أمس الأحد وحتى يوم غد الثلاثاء 30 سبتمبر/أيلول 2025 لتخصص فني الترميز الطبي، فيما سيكون يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول هو انتهاء فترة التقديم لبقية البرامج.

ودعت الهيئة الراغبين في التقديم الاطلاع على متطلبات القبول في البرامج من خلال البوابة، والتأكد من إرفاق جميع المتطلبات لكل تخصص، وذلك عبر الموقع الالكتروني: https://ha-learning.scfhs.org.sa/

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا