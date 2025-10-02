المنتخب السعودي ينتظم في معسكر جدة قبيل نهائيات كأس العالم 2026

ينتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، في مقر معسكرهم بمحافظة جدة استعداداً لخوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، سيخوض المنتخب السعودي خلال الملحق الآسيوي مباراتان حيث يلتقي في المواجهة الأولى منتخب إندونيسيا يوم الثامن من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فيما يواجه في المباراة الثانية منتخب العراق يوم الرابع عشر من الشهر نفسه، وستقام المواجهتين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

كما يُجري لاعبو المنتخب، مساء اليوم الخميس، حصة تدريبية على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية عند السابعة مساءً، وستكون مغلقة.

وكان المدير الفني “إيرڤي رينارد” استدعى (27) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، محمد اليامي، راغد نجار، سعود عبدالحميد، علي مجرشي، نواف بوشل، سعد آل موسى، محمد سليمان، حسان التمبكتي، جهاد ذكري، متعب الحربي، أيمن يحيى، محمد كنو، ناصر الدوسري، زياد الجهني، مصعب الجوير، عبدالله الخيبري، علي الحسن، مهند آل سعد، سالم الدوسري، مروان الصحفي، صالح أبو الشامات، عبدالرحمن العبود، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

كأس العالم 2026

ستجري بطولة كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخ المونديال في ثلاث دول هي كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026

للمرة الأولى، أيضاً، ستشهد بطولة كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخباً، أي أكثر بـ 12 من النسخ السبع الأخيرة للبطولة منذ عام 1998. وقد تم بالفعل تحديد تقسيم الأماكن حسب الاتحادات القارية:

(آسيا): ثمانية مقاعد مباشرة + مكان واحد في البطولة الفاصلة العالمية

(إفريقيا): تسعة مقاعد مباشرة + واحد في البطولة الفاصلة العالمية

(أمريكا الشمالية والوسطى، بالإضافة إلى منطقة البحر الكاريبي): ستة مواقع مباشرة + مقعد في البطولة الفاصلة العالمية

(أمريكا الجنوبية): ستة مقاعد مباشرة + مقعد في البطولة الفاصلة العالمية

(أوقيانوسيا): مقعد واحد مباشر + مقعد في البطولة الفاصلة العالمية

(أوروبا): ١٦ مقعد مباشر

الثلاثة دول المضيفة تأهلت بشكل تلقائي بالفعل.

وستلعب النسخة القادمة من كأس العالم في الفترة التقليدية، بين شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2026. حيث ستنطلق المسابقة في ١١ يونيو/حزيران 2026 عبر المباراة الافتتاحية، فيما ستتختم في 19 يوليو/تموز 2026.