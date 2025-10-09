المنتخب السعودي يقترب من نهائيات كأس العالم 2026 بعد فوز على إندونيسيا

حقق المنتخب السعودي، مساء أمس الأربعاء، فوزًا ثمينًا على نظيره الإندونيسي بثلاثية مقابل هدفين، ليقترب خطوة نحو بلوغ نهائيات كأس العالم 2026 وذلك خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من “المحلق الآسيوي” الدور الرابع من للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026م.

وافتتحت نتيجة المواجهة عند الدقيقة (11) من ركلة جزاء لصالح منتخب إندونيسيا نفذها اللاعب كيفين ديكس، في حين أحرز المنتخب السعودي هدف التعادل سريعًا عند الدقيقة (17) عن طريق اللاعب صالح أبو الشامات، وعند الدقيقة (35) تقدم المنتخب السعودي من ركلة جزاء نفذها فراس البريكان، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب السعودي من تعزيز تقدمه بهدف ثالث سجله اللاعب فراس البريكان عند الدقيقة (61)، في حين تمكن المنتخب الإندونيسي من تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة (88) نفذها اللاعب كيفين ديكس.

ويلتقي المنتخب الإندونيسي في المواجهة القادمة نظيره العراقي يوم السبت المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في حين يواجه المنتخب السعودي نظيره العراقي يوم الثلاثاء المقبل، للبحث عن بطاقة بلوغ نهائيات كأس العالم 2026.