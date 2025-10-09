. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار السعوديةرياضة

المنتخب السعودي يقترب من نهائيات كأس العالم 2026 بعد فوز على إندونيسيا

حقق المنتخب السعودي فوزًا ثمينًا على نظيره الإندونيسي بثلاثية مقابل هدفين، ليقترب خطوة نحو بلوغ نهائيات كأس العالم 2026

. .. by . ..
المنتخب السعودي
المنتخب السعودي

حقق المنتخب السعودي، مساء أمس الأربعاء، فوزًا ثمينًا على نظيره الإندونيسي بثلاثية مقابل هدفين، ليقترب خطوة نحو بلوغ نهائيات كأس العالم 2026 وذلك خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من “المحلق الآسيوي” الدور الرابع من للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026م.

وافتتحت نتيجة المواجهة عند الدقيقة (11) من ركلة جزاء لصالح منتخب إندونيسيا نفذها اللاعب كيفين ديكس، في حين أحرز المنتخب السعودي هدف التعادل سريعًا عند الدقيقة (17) عن طريق اللاعب صالح أبو الشامات، وعند الدقيقة (35) تقدم المنتخب السعودي من ركلة جزاء نفذها فراس البريكان، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب السعودي من تعزيز تقدمه بهدف ثالث سجله اللاعب فراس البريكان عند الدقيقة (61)، في حين تمكن المنتخب الإندونيسي من تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة (88) نفذها اللاعب كيفين ديكس.

ويلتقي المنتخب الإندونيسي في المواجهة القادمة نظيره العراقي يوم السبت المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في حين يواجه المنتخب السعودي نظيره العراقي يوم الثلاثاء المقبل، للبحث عن بطاقة بلوغ نهائيات كأس العالم 2026.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا