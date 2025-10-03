اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني بالسعودية

قرر وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني التي جاءت لتوضيح الآليات والشروط والمعايير التي تحكم الاستفادة من برامج الدعم السكني المقدم للمواطنين في المملكة العربية السعودية. وضمت التعديلات مكاسب كبيرة.

ونشرت اللائحة في جريدة “أم القرى” الرسمية، ودخلت حيز التنفيذ اليوم الجمعة، تضمنت تحديثات جوهرية تخص شروط التقديم، والفئات المستفيدة، وآليات تقييم الطلبات، ومعايير الأولوية، إضافةً إلى استحداث قوائم أولوية ومسارات للتملك كآلية حديثة لربط المستفيد بالمنتج المناسب، مع اعتماد نظام نقاط أكثر تفصيلاً لتحديد الأولوية، ومراعاة الظروف الصحية والاجتماعية في منح النقاط.

وتهدف اللائحة إلى تعزيز العدالة في توزيع الدعم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، وتوسيع نطاق الاستفادة للفئات المستحقة، لاسيما الفئات الأكثر احتياجاً مثل الأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الإعاقة، بما يتماشى مع خطط الدولة في تيسير تملك المساكن وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع نسبة التملك السكني إلى 70 بالمئة.

شروط الاستفادة من الدعم السكني

حددت اللائحة جملة شروط يجب توافرها في المتقدم وأسرته، أبرزها:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. وتعد الأسرة سعودية إذا كان المتقدم عنها سعودي الجنسية.

– الإقامة داخل المملكة حتى توقيع عقد الدعم، باستثناء حالات الابتعاث والدراسة والعلاج أو العمل لصالح جهات حكومية خارجية.

– ألا يقل عمر المتقدم (الزوج أو الأب) عن 20 عاماً عند التقديم.

– عدم الاستفادة السابقة من برامج دعم سكني حكومية أو خاصة.

– ألا تتجاوز أصول الأسرة 5 ملايين ريال باستثناء بعض الأصول كسيارات الاستخدام الشخصي أو الأراضي السكنية المحدودة المساحة.

– ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته مالكاً مسكناً مناسباً وقت تقديم طلب الدعم السكني وحتى توقيع العقد.

الفئات المخولة بالتقديم

توسعت اللائحة في تحديد من يحق له التقديم عن الأسرة، ومن ذلك:

– الزوج أو الزوجة في حال وجود أبناء غير متزوجين دون 25 عاماً.

– الأم في حال وفاة زوجها أو كانت مطلقة منذ أكثر من سنة ولديها أبناء.

– الإخوة مجتمعين إذا توفي الوالدان.

– الابن أو الابنة مع أم غير سعودية متوفى عنها الأب وهي العائل الوحيد لابنها أو ابنتها.

– المواطنة التي تجاوزت 25 عاماً دون زواج.

– الابن أو الابنة مجهولا الأبوين ولم يبلغا 25 عاماً.

– الزوجة بشرط تنازل زوجها لها بالدعم السكني.

– مَن تجاوز عمره 25 عاماً ومصاب بمرض مستعصٍ أو من ذوي الإعاقة الشديدة.

إجراءات تقديم الطلب

– يتم التقديم حصراً عبر البوابة الإلكترونية بإنشاء حساب شخصي – استكمال البيانات والتعهدات شرط أساسي لاعتماد الطلب.

– تحديث البيانات خلال 15 يوماً من أي تغيير يطرأ.

– الوزارة مخولة بطلب أي مستندات إضافية في أي وقت للتحقق من الاستحقاق.

– في حال إدخال بيانات غير صحيحة، تعتبر العقود لاغية.

– يزود المتقدم الوزارة بأي معلومات أو مستندات تطلبها خلال 15 يوماً من طلبها.

– يتم التواصل من خلال إشعارات رسمية عبر الحساب الإلكتروني أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.

– إلزام المتقدم بالاطلاع الدوري على حسابه الإلكتروني لمتابعة المستجدات.

حالات خاصة بالطلبات السابقة

– إذا توفي المتقدم قبل توقيع عقد الدعم، يحق لأسرته التقديم مع احتساب أسبقية طلبه.

– أصحاب طلبات القروض القديمة في صندوق التنمية العقارية قبل تاريخ 23/7/1432هـ يمكنهم الاستفادة بعد التنازل عنها.

أنواع الدعم السكني

أتاحت اللائحة الجديدة للمستفيدين تحديد نوع الدعم الذي يرغبون فيه، سواءً كانت أراضي، أو وحدات سكنية، أو قروضاً وتمويلات سكنية، على أن يتم الاختيار بحسب مكان الإقامة الفعلي أو مقر العمل.

قوائم الأولوية ومسارات التملك

أجازت اللائحة للوزارة استحداث قوائم أولوية لكل نوع من أنواع الدعم السكني ومسارات التملك وغيرها. وتُقسم الأولوية الخاصة بالوحدات والأراضي السكنية بحسب المدن والمحافظات الني تقع فيها المشاريع، بينما تُقسم قوائم الأولوية الخاصة بالقروض السكنية بحسب مناطق السعودية، ومنحت اللائحة الوزارة صلاحية تقسيم قوائم الدعم الأخرى.

ويُرتب المتقدمون في قوائم الأولوية بحسب النقاط التي تُمنح لهم، وتقيّم وزارة البلديات والإسكان المتقدمين بشكل دوري لتحديث عدد النقاط المستحقة. وللوزارة تعديل آلية توزيع النقاط من وقت لآخر ويسري التعديل على جميع المدرجين في قوائم الأولوية.

كما تنشئ الوزارة مسارات تملك لتوفير وتخصيص دعم سكني للمتقدمين بعد التحقق من استيفائهم لشروط استحقاق الدعم، وذلك بهدف ربط المستفيد بمنتج الدعم المناسب له، مع ضمان أسبقية التخصيص بحسب ترتيب إدراجه في المسار. وتُلزم الوزارة المستفيد بالالتزام بشروط العقد وإلا يُستبعد من المسار.

نظام النقاط

تُرتب طلبات الدعم وفق نظام النقاط، وتشمل:

– عدد أفراد الأسرة: يُمنح حتى 20 نقطة (6 أفراد أو أكثر بمن فيهم المتقدم يمنح 20 نقطة، 5 أفراد يمنح 15 نقطة، 4 أفراد يمنح 10 نقاط، 3 أفراد يمنح 5 نقاط، فردان لا يمنح أي نقطة)

– مستوى الدخل: يمنح حتى 20 نقطة، حيث تُعطى الأولوية للأسر ذات الدخل الأقل.

– سن المتقدم: يمنح حتى 15 نقطة بزيادة النقاط مع تقدم العمر.

– أسبقية التقديم: يمنح حتى 10 نقاط (نقطة لكل سنة).

الحالات الاجتماعية والصحية:

– ذوو الإعاقة والأمراض المستعصية: حتى 20 نقطة.

– الأرامل والمطلقات: حتى 10 نقاط.

– الإخوة الأيتام: حتى 20 نقطة.

كما نصت اللائحة على حسم بعض النقاط في حال وجود عمالة منزلية أو عمالة إضافية لدى الأسرة.

آلية فض التساوي في النقاط

في حال تساوي أكثر من متقدم بعد احتساب النقاط، تكون الأولوية حسب الترتيب.

– الأكثر عدداً من أفراد الأسرة.

– الأقل دخلاً.

– الأكبر سناً.

– الأقدم في تقديم الطلب.

وفي حال التساوي التام، يتم اللجوء إلى القرعة.

تخصيص الدعم السكني

تُقسم قائمة الأولوية إلى قسمين:

الأول: القادرون على السداد دون كفيل أو تضامن أسري.

الثاني: غير القادرين على السداد منفردين، ويُطلب منهم تضامن أفراد الأسرة أو إحضار كفيل.

للوزارة بدء التخصيص أولاً بالقادرين على السداد، وعليها التخصيص للمتقدم وأفراد أسرته غير القادرين على السداد في حال كان غير قادر على سداد القسط بمفرده حسب تقدير الوزارة ووفقاً لأحكام سداد معينة. وإذا كان المتقدم وأفراد أسرته غير قادرين على سداد القسط يُشترط إحضار كفيل غارم، وفي جميع الأحوال تُعلق تخصيص القرض أو التمويل السكني لحين القدرة على سداد القسط.

القروض والتمويل

مبلغ التمويل يحدد وفق تكلفة المسكن وموقعه ومساحته.

يجب أن يتناسب مع القدرة المالية للمستفيد وأسرته على السداد.

للاطلاع على كامل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني يرجى الضغط هنا.

(مخطط نشرته صحيفة أم القرى، والجدول بجانبه من عدة مصادر منها منصة بينة)