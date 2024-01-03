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الكيميائية السعودية… وفاة شخصين و 4 إصابات و10 ملايين ريال تكلفة إصلاح الأضرار

الشركة الكيميائية السعودية القابضة تعلن عن حادث في أحد مصانع الشركة “الكيميائية السعودية المحدودة” التابعة لها.

فريق التحرير by فريق التحرير
الكيميائية السعودية... وفاة شخصين و 4 إصابات و10 ملايين ريال تكلفة إصلاح الأضرار
الكيميائية السعودية... وفاة شخصين و 4 إصابات و10 ملايين ريال تكلفة إصلاح الأضرار

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة، عن وقوع حادث في إحدي المفاعلات التابعة لأحد خطوط إنتاج أحد مصانع شركتها التابعة.

وأوضحت في بيان لموقع البورصة السعودية “تداول، أن الحادث وقع في  أحد مصانع الشركة “الكيميائية السعودية المحدودة” التابعة لها في عطشانة بالرياض.

خسائر الحادث البشرية والمالية

الكيميائية السعودية… وفاة شخصين و 4 إصابات و10 ملايين ريال تكلفة إصلاح الأضرار

وأضافت، أن الحادث وقع الساعة 2:30 من صباح الثلاثاء، ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة 4 أشخاص.

وأشارت الشركة، إلى أنه حسب التقييمات الأولية للأضرار الناتجة عن الحادث، فإنه من المتوقع أن يقدر الأثر المالي لتكلفة الإصلاحات بنحو 10 ملايين ريال.

وأكدت، أنه تم إخطار الجهات ذات العلاقة، ويجري العمل على استكمال التحقيقات، وإصلاح الأضرار، وعودة تشغيل الخط المتضرر، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أية تطورات جوهرية بهذا الخصوص.

الشركة الكيميائية السعودية القابضة

الكيميائية السعودية... وفاة شخصين و 4 إصابات و10 ملايين ريال خسائر حادث المفاعلات

الشركة الكيميائية السعودية القابضة، تم تأسيسها عام 1972،  وحسب موقعها على الإنترنت، تعمل في قطاع الصناعة والتجارة برأس مال 843.2 مليون ريال سعودي، وتمتلك مجموعة من 5 شركات، وتهدف إلى تنمية القطاع غير النفطي في السعودية.

فيما تعمل الشركة الكيميائية السعودية المحدودة، في مجال المتفجرات المدنية والعسكرية، ولدى الشركة 3 مصانع في الرياض، وجدة، ومنطقة الحدود الشمالية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...