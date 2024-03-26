“كابيتال إيكونوميكس” تتوقع نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2024

توقعت وكالة كابيتال إيكونوميكس، نمو الاقتصاد غير النفطي للمملكة العربية السعودية بنسبة 5% في عام 2024، مدعومًا بتيسير السياسة المالية والمشروعات العامة الكبرى.

وأشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 2.8% في عام 2024 و4.5% في عام 2025، كما أن الإنتاج الفعلي للنفط في المملكة العربية السعودية سيرتفع إلى 10 ملايين برميل يوميًا بنهاية عام 2024.

وتعليقًا على هذه التوقعات، صرحت وزارة الاقتصاد والتخطيط، من الهيئة العامة للإحصاء، أن الأنشطة غير النفطية سجلت أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50%، وهو أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق.

وأضافت الوزارة، أنه ارتفع إجمالي الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية إلى 1.7 تريليون ريال مدعومًا بنمو الاستثمار والاستهلاك والصادرات.

كما تحققت نسبة المساهمة التاريخية بفضل أداء غير مسبوق في الاستثمار غير الحكومي خلال آخر عامين بمعدل نمو 57%، ووصلت قيمة الاستثمارات غير الحكومية إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 959 مليار ريال في عام 2023.

وحققت أنشطة الفنون والترفيه قفزة هائلة بنمو 106% خلال عامي 2022/2021، متصدرةً قطاعات أخرى مثل خدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين التي حققت نموًا قويًا بنسبة 77% و 29% على التوالي.

بينما تنوعت مساهمات القطاعات غير النفطية في النمو بشكل ملحوظ، حيث سجلت الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والترفيه نموًا بلغ 10.8%، متبوعةً بالنقل والاتصالات بنسبة 3.7%، والتجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 7%.

وبلغت الصادرات الخدمية الحقيقية المتمثلة في إنفاق السياح الوافدين معدلات نمو تاريخية خلال آخر عامين، بمعدل نمو مضاعف بلغ 319%.

يعكس هذا النمو الاستثنائي في المملكة العربية السعودية تحولها إلى وجهة عالمية مرغوبة، مما يُساهم في تنويع الاقتصاد ودفع مسيرة النمو.

ويأتي هذا الارتفاع مواكبًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو، وتأكيدًا لنجاح المملكة في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية ومشروعاتها الكبرى، من خلال فتح قطاعات جديدة تساهم في دفع معدلات النمو إلى أعلى.