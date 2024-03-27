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السعودية تترأس جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية 2024

السعودية، تترأس جهاز تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، والمجلس العمومي للمنظمة.

فريق التحرير by فريق التحرير
تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية.. السعودية في مهمة دولية
تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية.. السعودية في مهمة دولية

ستترأس السعودية، جهاز تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، بحسب الموقع الإلكتروني لمنظمة التجارة العالمية. وسيترأس الجهاز سفير السعودية لدى منظمة التجارة العالمية، صقر عبد الله المقبل لعام 2024 / 2025.

جاء ذلك ضمن قرارات المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية، والذي وافق أيضا على تولي المقبل رئاسة المجلس العمومي للمنظمة لعام 2025 / 2026، الذي يعد أعلى سلطة في المنظمة.

مهام جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية

تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية.. السعودية في مهمة دولية

ويتمتع جهاز تسوية المنازعات بسلطة إنشاء لجان لتسوية المنازعات، وإحالة المنازعات إلى التحكيم، واعتماد تقارير التحكيم. كما يشرف الجهاز على تنفيذ التوصيات والأحكام الواردة في تقارير التحكيم، وتصادق على تعليق الامتيازات في حالة عدم الالتزام بها.

تأكيد دور السعودية  القيادي في المنظمة

تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية.. السعودية في مهمة دولية

ويأتي ترؤس السعودية لهذا الجهاز تأكيداً لدور المملكة القيادي في المنظمة، وتوليها عدداً من المناصب؛ وفي مقدمتها منسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى ترؤسها، في الأعوام الماضية، لجنة القيود على ميزان المدفوعات، وجهاز مراجعة السياسات التجارية، ومجلس الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية، ومجلس التجارة في الخدمات.

كما تولت السعودية عدداً من المناصب الأخرى؛ منها فريق العمل المعنيّ بالتجارة ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى فريق العمل المعنيّ بقواعد التجارة في الخدمات، ولجنة تراخيص الاستيراد، وأيضاً لجنة التجارة في الخدمات المالية.

من هو السفير السعودي صقر المقبل؟

تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية.. السعودية في مهمة دولية

ولدى السفير السعودي، صقر المقبل، خبرة دبلوماسية، وقانونية تمتد لعشرين عاماً، حيث يرأس حالياً جهاز مراجعة السياسات التجارية في منظمة التجارة العالمية، كما يترأس فريق عمل انضمام جمهورية العراق لمنظمة التجارة العالمية، ومنسق المجموعة العربية بمنظمة التجارة العالمية منذ أكتوبر 2020، وهو عضو في مجلس إدارة مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية “الأفتياس 2.0”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...