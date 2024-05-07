السعودية.. 7 مشاريع في الرياض لتصريف مياه السيول والأمطار بقيمة 2.4 مليار ريال

دشنت المملكة العربية السعودية، نحو 7 مشروعات لتصريف مياه الأمطار والسيول بحي القيروان بالعاصمة الرياض، بإجمالي 2.4 مليار ريال سعودي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض قوله، إن هذا المشروع حقق نسبة جيدة في تغطية السيول والأمطار وتصريفها في مدينة الرياض، مؤكدا أن هذه المشروعات جاءت نتيجة عمل وجهود متواصلة بين الجميع.

مشاريع تصريف مياه السيول في السعودية

وقال المهندس الوليد العكرش وكيل الأمانة للمشاريع، إن مشاريع تصريف مياه السيول ودرء مخاطرها في مدينة الرياض؛ جاءت لتسهم في تحسين جودة الحياة لسكان المدينة، وتحقيق الاستدامة المائية والبيئية والتنمية المستدامة.

وتحدث المهندس الوليد العكرش بلغة الأرقام وقال إن إجمالي أطوال المشروعات السبعة يصل إلى 400 كيلومتر طولي تغطي عدداً من أحياء مدينة الرياض.

نسبة التغطية للرياض

وأشار إلى أن نسبة التغطية للرياض وصلت إلى نحو 55%، موضحا أن هناك 12 مشروعاً لشبكات تصريف مياه السيول في الرياض يجري العمل عليها حاليا بتكلفة إجمالية أكثر من 3 مليارات ريال سعودي.

وأوضح المهندس الوليد العكرش أن أمانة منطقة الرياض ستعمل خلال السنوات القليلة المقبلة، على تحقيق رؤية المملكة 2023، ضمن الخطة المحفظة الخمسية لمشروعات شبكات السيول؛ لخدمة المتبقي من أحياء المدينة وتغطيتها.

المشروعات التي تصممها المملكة تأتي وفق أعلى المعايير العالمية في تصريف السيول، وإعداد الكوادر البشرية، وتأهيلها للتعامل مع مياه الأمطار والسيول.