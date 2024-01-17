السعودية تبدأ غزو صناعة أشباه الموصلات

الآن، وضع السعوديون نصب أعينهم أن يصبحوا قادة في طليعة التطور التكنولوجي في كل شيء بدءًا من التكنولوجيا الحيوية، وحتى أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي.

وهذا العام، يخطط صندوق الاستثمارات العامة السعودي، للقيام باستثمارات كبيرة في كل من صناعات أشباه الموصلات، والفضاء، حيث تعمل السعودية على تسريع جهودها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

السعودية تخطط للقيام باستثمارات كبيرة في أشباه الموصلات

واليوم في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، على هامش منتدى دافوس، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه، إن الصندوق يتطلع إلى القيام “باستثمار كبير”، في صناعة أشباه الموصلات خلال 2024.

لقد أوضحت المملكة خططها للريادة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الأخرى من خلال رؤيتها التي أعلنتها عام 2016، وهي الخطة الإستراتيجية للحكومة لتحديث البلاد.

وكجزء من رؤية المملكة 2030، تم إنشاء الهيئة السعودية للبيانات، والذكاء الاصطناعي في عام 2019 مع طموح معلن “لجعل المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًا لهذه التكنولوجيا”.

السعودية تدرس إنشاء شركة فضاء وطنية

ومؤخرا، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إنشاء صندوق بقيمة 200 مليون دولار للاستثمار في الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة.

ويتمثل جزء واضح من هذا النهج في تعزيز الشراكات مع رواد التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم.

وأوضح السواحة، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية، أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس أيضًا إنشاء شركة فضاء وطنية للاستثمار والاستحواذ على الأصول في هذا القطاع.

وبرز صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كأحد الأجزاء الرئيسية في خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإحداث تغيير جذري في الاقتصاد السعودي.

وضمن إحدى مبادراته الرئيسية هي تطوير مركز لتصنيع السيارات على الساحل الغربي للمملكة.

وتقوم شركة لوسيد، صانعة السيارات الكهربائية الأمريكية، بالفعل بتجميع السيارات من الموقع، وتتضمن خطة المشروع تطوير الصناعات التحويلية التي من المتوقع أن تشمل أيضًا تصنيع أشباه الموصلات والبطاريات.

برنامج المملكة الفضائي

عام 2018، تم إطلاق برنامج المملكة الفضائي، وقامت بإرسال رواد فضاء إلى الفضاء في 2023، كجزء من خطة أوسع للاستثمار في الصناعة.

وقال السواحة: ” إن المملكة تسعى لتكون رائدة إقليمية ثم عالمية في اقتصاد الفضاء الجديد الذي تبلغ قيمته تريليون دولار”.

وأضاف أن جزءًا رئيسيًا من استثمارات المملكة العربية السعودية في الفضاء سيكون في مجال الاتصالات.

وتابع السواحة أن المملكة تتوقع أن تكون قادرة على الاستمرار في جذب الاستثمارات من شركات التكنولوجيا الأمريكية، والصينية، حتى مع تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتابع أن السعودية “مؤيدة للاستثمار والشراكة والسوق المفتوحة”.