الفالح: السعودية تنتقل تدريجيا للاقتصاد الأخضر

قال المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إن استراتيجية المملكة العربية السعودية، تستهدف الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والأزرق، وأن دور الحكومة السعودية الأساسي، هو تقديم التشريعات الداعمة للاستثمار في الرياض.

وأضاف وزير الاستثمار السعودي، خلال مشاركته في جلسة بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس“، أن السعودية، تنتقل بالفعل تدريجيا للاقتصاد الأخضر.

وأوضح الفالح، أن دول مجلس التعاون الخليجي، تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بينما تساعد الصناديق السيادية الخليجية على تحقيق الأهداف بعيدة المدى.

استثمارات المصانع القائمة في السعودية

وبلغت استثمارات المصانع القائمة في القطاع الصناعي السعودي، حتى نهاية سبتمبر 2023، نحو 1.5 تريليون ريال سعودي، مقارنة بنحو 1.3 تريليون ريال في نهاية سبتمبر 2022، بنسبة نمو 9.3%.

وقد استحوذت الاستثمارات الصناعية في المنشآت الكبيرة، نحو 975.767 مليار ريال، بنسبة 65.1% من إجمالي استثمارات المصانع القائمة في القطاع الصناعي السعودي، فيما بلغت الاستثمارات الصناعية في المنشآت المتوسطة ، نحو 390.060 مليار ريال بنسبة 26% من إجمالي الاستثمارات الصناعية.

وجاء الاستثمار الصناعي في المنشآت الصغيرة في المرتبة الثالثة، حسب تقرير وكالة الأنباء السعودية نشر في 4 يناير 2024، بنحو 132.951 مليار ريال، بنسبة 8.9% من إجمالي استثمارات المصانع القائمة في القطاع الصناعي السعودي.

الاستثمارات الصناعية الأجنبية في السعودية

وحسب نوع الاستثمارات الصناعية في السعودية، حتى نهاية سبتمبر 2023، تصدرت الاستثمارات الوطنية الصناعية قائمة المستثمرين في المملكة، باستثمارات بلغت نحو 983.133 مليار ريال، بنسبة 62.6% من إجمالي استثمارات المصانع القائمة في القطاع الصناعي السعودي.

وبلغ عدد المصانع السعودية في المملكة القائمة باستثمارات وطنية، نحو 9.324 مصنعا قائما، بنسبة 82.7 % من إجمالي عدد المصانع في السعودية.

فيما حلت الاستثمارات الصناعية المشتركة، في المرتبة الثانية، بنحو 486.96 مليار ريال، بنسبة 32.5% من إجمالي استثمارات المصانع القائمة في القطاع الصناعي السعودي، بعدد 941 مصنعاً قائماً، بنسبة 8.3% من إجمالي عدد المصانع في السعودية.

فيما جاءت الاستثمارات الصناعية الأجنبية في السعودية، بالمرتبة الثالثة، بنحو 73.68 مليار ريال، بنسبة 4.9% من إجمالي استثمارات المصانع القائمة في القطاع الصناعي السعودي، بعدد مصانع 1008 مصانع قائمة بنسبة 8.9% من إجمالي عدد المصانع في السعودية.

أين تتركز الاستثمارات الصناعية في السعودية؟

وتركزت الاستثمارات الصناعية في السعودية، حسب المناطق في المنطقة الشرقية، بنحو 617.19 مليار ريال، بنسبة 41.2% من إجمالي استثمارات المصانع القائمة في القطاع الصناعي السعودي، بينما تصدرت منطقة الرياض، قائمة عدد المصانع، بعدد 4389 مصنعا قائما، بنسبة 38.9% من إجمالي عدد المصانع.