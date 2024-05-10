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دراسة حديثة: 66% من المستهلكين في السعودية راضون بدرجة كبيرة عن حياتهم

كشفت الدراسة، أن المستهلكين في السعودية، يخصصون ميزانيات متزايدة بشكل استراتيجي للسلع الأساسية.

فريق التحرير by فريق التحرير
دراسة حديثة: 66% من المستهلكين في السعودية راضون بدرجة كبيرة عن حياتهم
دراسة حديثة: 66% من المستهلكين في السعودية راضون بدرجة كبيرة عن حياتهم

أكدت دراسة حديثة، أن 69% من المستهلكين في المملكة العربية السعودية يتوقعون تحسناً في وضعهم المالي في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة بنسبة أكبر من المتوسط العالمي البالغ 45%.

فيما أظهر 66% من المستهلكين في السعودية، مستوى عال من الرضا عن حياتهم، في الوقت الذي أظهر به 39% من المستهلكين ثقتهم في عادات الإنفاق الخاصة بهم.

تباين معنويات المستهلكين بين السعودية والأسواق العالمية

دراسة حديثة: 66% من المستهلكين في السعودية راضون بدرجة كبيرة عن حياتهم

كشفت البيانات المعمقة في التقرير العالمي لمقياس المستهلك (النسخة 24) الصادر عن شركة تولونا – المجموعة العالمية لأبحاث السوق ورؤى المستهلكين والتكنولوجيا والاستشارات – عن تباين واضح في معنويات المستهلكين، وأنماط الإنفاق بين السعودية، والأسواق العالمية.

وأشارت البيانات، إلى أن المستهلكين في المملكة يحدون من النفقات على الارتباطات الاجتماعية، والانفاق على السلع الفاخرة، لافته إلى أن 29% يختارون خفض الإنفاق على السلع أو الخدمات الفاخرة، و28% على الوجبات الجاهزة، و24% على العطلات، والإجازات.

وفقًا للدراسة ذاتها، يُخصص المستهلكون في المملكة العربية السعودية ميزانيات متزايدة بشكل استراتيجي للسلع الأساسية، مثل البقالة بنسبة 53٪، والملابس والإكسسوارات بنسبة 47٪، ومنتجات الرعاية الصحية اليومية بنسبة 45٪، ومواد العناية الشخصية بنسبة 43٪.

تفضيل العلامات التجارية المسؤولة اجتماعيا

دراسة حديثة: 66% من المستهلكين في السعودية راضون بدرجة كبيرة عن حياتهم

وأظهرت الدراسة أن 87٪ من المستهلكين في المملكة، يعتبرون أهمية أن تكون العلامات التجارية مسؤولة اجتماعيًا، بغض النظر عن الوضع الاقتصادي، مقارنة بـ 77٪ على مستوى العالم.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب 83٪ من المستهلكين في المملكة عن الاعتقاد بأن العلامات التجارية يجب أن تكون مسؤولة تجاه المستهلكين، متجاوزين المتوسط العالمي البالغ 80٪.

ومع ذلك، أبدى 74٪ من المستهلكين رغبتهم في اختيار العلامات التجارية، التي تلتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية، مقارنة بـ 64٪ على مستوى العالم.

تغير جذري في سلوك المستهلكين

دراسة حديثة: 66% من المستهلكين في السعودية راضون بدرجة كبيرة عن حياتهم

وقال جورج عكاوي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في “تولونا”، إن التقرير الذي أعده قياس سلوك المستهلك العالمي يؤكد على تغير جذري في سلوك المستهلكين، وهو أمر يلاحظ بوضوح في سوق المملكة.

وأكد، على أن المستهلكين في المملكة يقومون باختيارات مدروسة لإدارة أمورهم المالية، مما يظهر من خلال انخفاض إنفاقهم على الأنشطة الاجتماعية، والسلع الفاخرة.

وأشار إلى التركيز المتزايد على الصحة، والرفاهية بين المستهلكين في المملكة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...