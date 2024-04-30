المياه في السعودية: التحول نحو تحقيق رؤية 2030

تشهد المملكة العربية السعودية، المعروفة بمساحاتها الصحراوية الشاسعة ومناخها القاحل، تحولاً جذرياً في قطاع المياه.

وفي إطار مساعي المملكة الدؤوبة لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية 2030، تتضافر جهود الحكومة السعودية، والقطاع الخاص لضمان إمدادات مياه مستدامة وفعالة لسكانها المتنامين.

ويواجه قطاع المياه في السعودية تحديات فريدة نظراً لطبيعة مناخها الجاف، ومواردها المائية الطبيعية المحدودة.

متوسط الاستهلاك اليومي للفرد من المياه

ويتفاوت متوسط الاستهلاك اليومي للفرد من المياه بين مختلف مناطق المملكة، حيث يبلغ 357 لتراً في الرياض، و381 لتراً في المنطقة الشرقية، بينما ينخفض إلى 102 لتر في منطقة جازان. وعلى الصعيد الوطني، بلغ متوسط استهلاك الفرد اليومي من المياه خلال السنوات التسع الماضية 248 لتراً.

أكثر من 60 مشروعا بـ 9.33 مليار دولار

ولمواجهة هذه التحديات، أطلقت المملكة العربية السعودية العديد من المشاريع الطموحة في مجال المياه، حيث تم الإعلان عن أكثر من 60 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار ريال سعودي (9.33 مليار دولار أمريكي).

وتعتمد المملكة بشكل كبير على تقنيات تحلية مياه البحر، حيث تنتج ما يقارب 18٪ من إجمالي المياه المحلاة على مستوى العالم.

مشروع إنشاء نهر عملاق

ومن أبرز المبادرات في هذا الصدد، مشروع إنشاء نهر عملاق يمتد على مسافة 12 ألف كيلومتر، والذي يهدف إلى توفير مصدر مستدام لمياه الشرب في جميع أنحاء البلاد.

مشروعات شركة أكسيونا الإسبانية الطموحة في السعودية

وتقف شركة أكسيونا، وهي شركة إسبانية رائدة في مجال البنية التحتية ولها حضور قوي في منطقة الشرق الأوسط، في طليعة هذا التحول.

وفي مقابلة مع خوليو دي لا روزا، مدير تطوير الأعمال لحلول المياه في الشرق الأوسط بشركة أكسيونا، سلط الضوء على مشاريع الشركة الطموحة والإمكانات الهائلة التي يوفرها السوق السعودي.

وقال دي لا روزا: “في المملكة العربية السعودية، حددنا 6 ملايين متر مكعب من قدرة مشاريع التحلية من الآن، وحتى عام 2030. .أما بالنسبة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، فقد حددنا حوالي 1.8 مليون متر مكعب من قدرة المشاريع خلال نفس الفترة”.

وأضاف: “هذه هي المشاريع التي تم تحديدها حتى الآن، ولكننا نتوقع المزيد من الفرص في المستقبل”.

قطاع المياه في السعودية يشهد تحول شامل

من جانبه، أكد مانويل مانخون فيلدا، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال المياه في شركة أكسيونا، على الطبيعة التحويلية لقطاع المياه في المملكة العربية السعودية.

وقال: “التغيير كان مذهلاً من وجهة نظر المراقبين الأجانب. لقد شهدت الدولة والمدن والمجتمع وطريقة ممارسة الأعمال تحولاً جذرياً.. أصبحت المملكة أكثر انفتاحاً وتوجهاً نحو الأعمال في الوقت الحالي.. إنها بحق فترة تحول شاملة”.

الاستدامة هي المحرك الرئيسي للفوز بالمشاريع

وأشار فيلدا، إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لتحديث البنية التحتية القديمة لتحلية المياه باستخدام التقنيات الحرارية، واستبدالها بمحطات التناضح العكسي الحديثة التي تسهم في تقليل استهلاك الطاقة، والحد من البصمة الكربونية بشكل كبير.

وأضاف:” كل مشروع جديد يدفع باتجاه تقليل البصمة البيئية، وترشيد استهلاك الطاقة وتقليل التصريفات.. الاستدامة هي المحرك الرئيسي للفوز بالمشاريع في المنافسات الحالية”.

وفي إطار رؤية 2030، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحسين إمكانية الوصول إلى المياه وتعزيز استدامتها.

رفع الوعي المجتمعي بترشيد الاستهلاك يمثل تحدياً كبيراً

وتركز الاستراتيجية الوطنية للمياه على الحفاظ على الموارد وحماية البيئة وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، ومع ذلك، لا يزال رفع الوعي المجتمعي حول أهمية ترشيد استهلاك المياه يمثل تحدياً كبيراً.

وفي هذا الصدد، قال فيلدا: “لا يزال هناك مجال لبذل المزيد من الجهود هنا في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء العالم”.

وأضاف:” الحكومات والجهات المعنية على دراية كبيرة بالتحديات وتعمل في الاتجاه الصحيح، لكن لا تزال هناك حاجة ملحة إلى نشر الوعي والمعلومات على نطاق واسع في المجتمع”.

تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية 2030

وتطلعاً إلى المستقبل، من المتوقع أن يستمر قطاع المياه في المملكة العربية السعودية في مسيرة التحول الجذري.

ومع تفاقم مشكلة ندرة المياه بسبب تغير المناخ، والنمو السكاني المتسارع، تهدف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 في المملكة إلى معالجة هذه التحديات المعقدة، والحفاظ على الموارد المائية الثمينة، وتقديم خدمات فعالة للمواطنين.

وأوضح فيلدا: “نحن نتوقع استمرار الأعمال حتى عام 2030 بناءً على الرؤية الواضحة للدولة وخط أنابيب المشاريع الحالية.. بعد ذلك، قد تتحول الأولوية إلى الجوانب التشغيلية، لكن الحاجة إلى المياه ستظل متزايدة مع النمو السكاني المستمر”.

وأضاف:” سيكون هناك أيضاً زيادة في الطلب على المياه للأغراض الزراعية بهدف تعزيز الأمن الغذائي.. لذلك، ستكون هناك حاجة متصاعدة للمياه على الصعيد الداخلي، وهي حاجة طويلة الأمد بلا شك”.

ومع استمرار المملكة العربية السعودية، في ضخ الاستثمارات الضخمة في قطاع المياه، والتعاون الوثيق مع الشركات العالمية الرائدة مثل أكسيونا، فإنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية 2030 وضمان مستقبل مستدام لأجيالها القادمة.