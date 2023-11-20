أعلنت السعودية عن قائمة جديدة من المخالفات المرورية على الطرق السريعة والكبرى خارج الأحياء وبأرقام مرتفعة تصل لـ100 ألف ريال .

وهذه المرة القائمة الجديدة صدرت عن الهيئة العامة للطرق، وذلك وفقاً للمادة الـ 23 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور.

وقالت الهيئة أن مخالفة من يتجاوز الأوزان المسموح بها تبلغ 200 ريال لكل 100 كيلوجرام، وتصل لـ 100 ألف ريال، مشددة على أهمية التقيد بأبعاد وأوزان الشاحنات.



كما أكدت الهيئة العامة للطرق، على أن التقيد بالأبعاد والأوزان النظامية يسهم في الحفاظ على شبكة الطرق ورفع مستوى سلامتها، خاصةً أن الطرق تُعد أحد أهم الأصول التي يجب الحفاظ عليها، مبينة أن طول الشاحنات في الأبعاد يبلغ 23 مترًا، وعرضها 2.6 متر، وارتفاعها 4.8 متر، مفيدة أن مخالفة من يتجاوز هذه الأبعاد تبلغ 1000 ريال.



وشددت على أهمية الالتزام بالحمولة النظامية للشاحنات بحيث توزع حسب المحاور، ويسمح للشاحنات ذات المحورين بـ 21 طنًا، وذات الثلاث محاور بـ 34 طنًا، وذات الأربعة محاور 42 طناً، وذات الخمسة محاور بـ 45 طناً.





ونوهت الهيئة لأهمية التقيد بالأبعاد والأوزان النظامية للحفاظ على شبكة الطرق، والمضي قدماً في تحقيق مستهدفات استراتيجية قِطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق.

الالتزام باشتراطات الـشـاحـنـات ?

يحافظ على البنية التحتية لطرقنا ?#الهيئة_العامة_للطرق pic.twitter.com/rqiy4lYRv7 — الهيئة العامة للطرق (@RGAsaudi) November 20, 2023