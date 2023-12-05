السعودية تعلن موعد جلسة مجلس الوزراء لإقرار ميزانية 2024

تعقد المملكة العربية السعودية سنويا جلسة خاصة بحضور الملك لإقرار الميزانية العامة للدولة، و يترقب السعوديون سنويا هذا الموعد لتعرف على تفاصيل ميزانية العام الجديد.

واليوم أعلن مجلس الوزراء عبر وكالة الأنباء السعودية” واس” قبل قليل عن الموعد الجلسة.

وقال مجلس الوزراء، أن يوم غد الأربعاء السادس من شهر ديسمبر 2023م، يعقد جلسته، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446هـ (2024م).

و يتوقع أن تكون ميزانية 2024 نقطة تحول إيجابية في القطاع غير النفطي، كما أن الأسواق تترقب أرقام الميزانية غدا وسط ترقب مؤشر سوق الأسهم وتوقعاته، وقد سبق الأفصاح عن الميزانية الجديدة جزئيا قبل فترة.

كما يتهيأ الاقتصاديون لطرح قراءتهم لأرقام الميزانية السعودية وانعكاساتها على كافة الأسواق عقب الإعلان، من خلال توقعات العجز والفائض.

#مجلس_الوزراء يعقد يوم غد الأربعاء، جلسةً، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446هـ (2024م).https://t.co/ARNnbSV7lV#واس pic.twitter.com/dhoTHIULJg — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 5, 2023