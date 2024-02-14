فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار السعوديةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربية

السعودية.. ميزانية 2023 تُظهر التزاماً بتنويع مصادر الدخل

تُظهر ميزانية 2023 استمرار المملكة العربية السعودية في مسارها نحو تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية

كشفت وزارة المالية السعودية عن ميزانية المملكة لعام 2023، والتي تُظهر نموًا في الإيرادات غير النفطية وزيادة في الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والدفاع.

بلغت الإيرادات الإجمالية للمملكة 1.21 تريليون ريال سعودي في عام 2023، بزيادة 1.7% عن عام 2022.

وشهدت الإيرادات غير النفطية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 11% لتصل إلى 457.728 مليار ريال، مدعومة بجهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وزيادة رسوم الخدمات الحكومية، وتنمية قطاعات اقتصادية جديدة مثل السياحة والترفيه.

انخفاض الإيرادات النفطية

في المقابل، تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 12% لتصل إلى 754.6 مليار ريال، وذلك بسبب تقلبات أسواق النفط العالمية وانخفاض أسعار النفط والتزام المملكة باتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج.

زيادة الإنفاق على القطاعات الرئيسية

بلغت إجمالي المصروفات 1.29 تريليون ريال في عام 2023، بزيادة 2.4% عن عام 2022.

وخصصت الحكومة مبالغ كبيرة للقطاعات الرئيسية، حيث ارتفع الإنفاق على التعليم بنسبة 4% ليصل إلى 209.9 مليار ريال، وارتفع الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 13% ليصل إلى 255.9 مليار ريال، وارتفع الإنفاق على الدفاع بنسبة 12% ليصل إلى 254.5 مليار ريال.

عجز ميزانية

وأظهرت بيانات الوزارة أن السعودية مولت العجز في العام الماضي من خلال الاستدانة الخارجية بنسبة 75% تقريبا بواقع 60 مليار ريال في حين حصلت على حوالي 21 مليار ريال من سوق الدين المحلية.

وارتفع رصيد الدين العام للمملكة إلى 1.05 تريليون ريال بنهاية 2023.

توقعات إيجابية

تتوقع الحكومة السعودية أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 6% حتى عام 2030، مما يُشير إلى التزام المملكة بتنويع مصادر الدخل وتحسين جودة حياة المواطنين.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...