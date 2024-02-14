السعودية.. ميزانية 2023 تُظهر التزاماً بتنويع مصادر الدخل

كشفت وزارة المالية السعودية عن ميزانية المملكة لعام 2023، والتي تُظهر نموًا في الإيرادات غير النفطية وزيادة في الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والدفاع.

بلغت الإيرادات الإجمالية للمملكة 1.21 تريليون ريال سعودي في عام 2023، بزيادة 1.7% عن عام 2022.

وشهدت الإيرادات غير النفطية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 11% لتصل إلى 457.728 مليار ريال، مدعومة بجهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وزيادة رسوم الخدمات الحكومية، وتنمية قطاعات اقتصادية جديدة مثل السياحة والترفيه.

انخفاض الإيرادات النفطية

في المقابل، تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 12% لتصل إلى 754.6 مليار ريال، وذلك بسبب تقلبات أسواق النفط العالمية وانخفاض أسعار النفط والتزام المملكة باتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج.

زيادة الإنفاق على القطاعات الرئيسية

بلغت إجمالي المصروفات 1.29 تريليون ريال في عام 2023، بزيادة 2.4% عن عام 2022.

وخصصت الحكومة مبالغ كبيرة للقطاعات الرئيسية، حيث ارتفع الإنفاق على التعليم بنسبة 4% ليصل إلى 209.9 مليار ريال، وارتفع الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 13% ليصل إلى 255.9 مليار ريال، وارتفع الإنفاق على الدفاع بنسبة 12% ليصل إلى 254.5 مليار ريال.

عجز ميزانية

وأظهرت بيانات الوزارة أن السعودية مولت العجز في العام الماضي من خلال الاستدانة الخارجية بنسبة 75% تقريبا بواقع 60 مليار ريال في حين حصلت على حوالي 21 مليار ريال من سوق الدين المحلية.

وارتفع رصيد الدين العام للمملكة إلى 1.05 تريليون ريال بنهاية 2023.

توقعات إيجابية

تتوقع الحكومة السعودية أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 6% حتى عام 2030، مما يُشير إلى التزام المملكة بتنويع مصادر الدخل وتحسين جودة حياة المواطنين.