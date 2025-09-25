السعودية: منح وزير الموارد صلاحية تنظيم عمل المرافقين للعمالة الوافدة

أكدت وسائل إعلام سعودية أنه تم منح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية وذلك ضمن الصلاحيات الممنوحة للوزير.

وكان مجلس الوزراء السعودي اعتمد تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة في المملكة، وتحديد التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن، وفق الضوابط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ويتضمّن القرار، بحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة في السعودية، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، على أن يكون مجموع ما يتم تحصيله عن كل مرافق سيعمل في سوق العمل مساوياً لما يتم تحصيله من المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.

وكان الأمر السامي نص، في وقت سابق، على أن يكون عمل المرافقين والمرافقات في مختلف التخصصات والمجالات المؤهلين لها، وأن تكون هناك حاجة لعملهم في حال أن يكون عمل المرافقين والمرافقات بديلاً عن الاستقدام ومتوافقاً مع ضوابط برنامج نطاقات، وأن تتوافر في صاحب العمل جميع الشروط الخاصة بالاستقدام.

وأن تتوافر فيهم أيضاً جميع الاشتراطات المرتبطة بمزاولة العمل، وأن يجتازوا اختبارات الصلاحية المقررة لمزاولة المهنة وفقاً للاشتراطات الحكومية، وقصر عمل المرافقين على الزوج والزوجة والمحرم للمرأة العاملة فقط، وأن يتعذر شغل الوظائف بالسعوديين والسعوديات وفقاً للقوائم المتاحة لدى وزارة الموارد البشرية، وأن تتوافر الشروط الأخرى التي تضعها الوزارة لعمل المرافقين والمرافقات.