فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار السعوديةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسإنشاءاتاستثمارشخصياتشركاتشركاتصناعةقطاعات

“السعودية للمقاولين” تعلن توظيف أكثر من 160 ألف مواطن

تعرف إلى نسب توطين الوظائف في الهيئة السعودية للمقاولين خلال 4 سنوات، ضمن مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة.

فريق التحرير

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، عن توظيف أكثر من 160 ألف من السعوديين، في قطاع التشغيل والصيانة.

وأكّدت الهيئة السعودية للمقاولين، أن قطاع التشغيل والصيانة أحد القطاعات الحيوية الواعدة في المملكة، مشيرة إلى أنه يضم فرصاً وظيفية متنوعة في مجالات نوعية متخصصة.

"السعودية للمقاولين" تعلن توظيف أكثر من 160 ألف مواطن

وقالت الهيئة السعودية للمقاولين،عبر حسابها على منصة “إكس”، إن مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة حققت منذ عام 2019 توظيف أكثر من 160.837 من أبناء وبنات الوطن، بنسبة توطين للمهن المستهدفة بلغت 34.79% في عام 2023.

رئيس الهيئة ضمن القادة الـ 30 الأكثر تأثيرا في قطاع التشييد

من جانب آخر هنأت الهيئة السعودية للمقاولين، رئيس مجلس إدارتها المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر، بعد اختياره ضمن قائمة القادة الـ 30 الأكثر تأثيرا في قطاع التشييد والبناء في عام 2023 من مجلة “Construction Week“، التابعة لمجموعة “ITP” الإعلامية.

وقالت مجلة “Construction Week”، إن المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، يُعتبر واحدًا من رواد قطاع المقاولات البارزين في السعودية، وإنه قائد في مجالات البناء والهندسة وتطوير العقارات.

"السعودية للمقاولين" تعلن توظيف أكثر من 160 ألف مواطن

وأضافت المجلة، أن الهيئة السعودية للمقاولين، قامت تحت رئاسته بإطلاق سلسلة من الفعاليات المؤثرة في عام 2023، مما دفع بقطاع البناء السعودي للأمام، مشيرة  إلى أن أبرز هذه الفعاليات، هو قمة البنية التحتية السعودية، التي جذبت أكثر من 15 ألف مشارك، وفعالية كونفكس 2023، ومنتدى المشاريع المستقبلية، الذي كشف عن محفظة رائعة تضم أكثر من 3 آلاف مشروع بقيمة 267 مليار دولار (تريليون ريال سعودي)، مبرزًا الإمكانات الهائلة لمشهد البنية التحتية المستقبلي للسعودية.

وأوضحت، أن العبد القادر، يتمتع بسجل متميز يمتد لأكثر من 18 عامًا، في مجالات البناء والصناعة عبر المملكة العربية السعودية، قضاها في الإشراف على تنفيذ أكثر من 100 مشروع.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...