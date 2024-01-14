“السعودية للمقاولين” تعلن توظيف أكثر من 160 ألف مواطن

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، عن توظيف أكثر من 160 ألف من السعوديين، في قطاع التشغيل والصيانة.

وأكّدت الهيئة السعودية للمقاولين، أن قطاع التشغيل والصيانة أحد القطاعات الحيوية الواعدة في المملكة، مشيرة إلى أنه يضم فرصاً وظيفية متنوعة في مجالات نوعية متخصصة.

وقالت الهيئة السعودية للمقاولين،عبر حسابها على منصة “إكس”، إن مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة حققت منذ عام 2019 توظيف أكثر من 160.837 من أبناء وبنات الوطن، بنسبة توطين للمهن المستهدفة بلغت 34.79% في عام 2023.

قطاع التشغيل والصيانة؛ واقع حيوي، ومستقبل واعد يُبنى بإبداع الكفاءات المحلية! pic.twitter.com/1xjclXOpSD — الهيئة السعودية للمقاولين (@SCA2030) January 14, 2024

رئيس الهيئة ضمن القادة الـ 30 الأكثر تأثيرا في قطاع التشييد

من جانب آخر هنأت الهيئة السعودية للمقاولين، رئيس مجلس إدارتها المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر، بعد اختياره ضمن قائمة القادة الـ 30 الأكثر تأثيرا في قطاع التشييد والبناء في عام 2023 من مجلة “Construction Week“، التابعة لمجموعة “ITP” الإعلامية.

وقالت مجلة “Construction Week”، إن المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، يُعتبر واحدًا من رواد قطاع المقاولات البارزين في السعودية، وإنه قائد في مجالات البناء والهندسة وتطوير العقارات.

وأضافت المجلة، أن الهيئة السعودية للمقاولين، قامت تحت رئاسته بإطلاق سلسلة من الفعاليات المؤثرة في عام 2023، مما دفع بقطاع البناء السعودي للأمام، مشيرة إلى أن أبرز هذه الفعاليات، هو قمة البنية التحتية السعودية، التي جذبت أكثر من 15 ألف مشارك، وفعالية كونفكس 2023، ومنتدى المشاريع المستقبلية، الذي كشف عن محفظة رائعة تضم أكثر من 3 آلاف مشروع بقيمة 267 مليار دولار (تريليون ريال سعودي)، مبرزًا الإمكانات الهائلة لمشهد البنية التحتية المستقبلي للسعودية.

وأوضحت، أن العبد القادر، يتمتع بسجل متميز يمتد لأكثر من 18 عامًا، في مجالات البناء والصناعة عبر المملكة العربية السعودية، قضاها في الإشراف على تنفيذ أكثر من 100 مشروع.