أرباح السعودية للكهرباء تقفز بنسبة 86.9% خلال الربع الأول من 2024

قفزت أرباح الشركة السعودية للكهرباء بنسبة 86.9٪ في الربع الأول من 2024 لتصل إلى 897 مليون ريال (239 مليون دولار) مقارنة بالعام السابق، وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات ونمو قاعدة الأصول، إضافة إلى نمو إيرادات شركة “ضوئيات” التابعة لها، وانخفاض تكاليف التمويل.

وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء، في بيان للسوق المالية السعودية “تداول“، أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 18.5٪ إلى 15.9 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، بفضل زيادة الإيراد المطلوب المعترف به، ونمو قاعدة الأصول المنظمة.

أسباب ارتفاع صافي أرباح السعودية للكهرباء

أوضحت “كهرباء السعودية“، أن الزيادة في صافي الربح للربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق يعود إلى عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك ارتفاع الإيراد المطلوب المعترف به خلال هذه الفترة، والذي يعزى جزئيًا إلى زيادة العائد التنظيمي، ونمو قاعدة الأصول المنظمة، بالإضافة إلى تحقيق إيرادات جديدة من تطوير مشاريع إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح عملاء الشركة.

ومن بين الأسباب الأخرى لارتفاع صافي الربح نمو إيرادات شركة “ضوئيات” بسبب زيادة عدد المشتركين بخدمة الألياف الضوئية للمنازل، وانخفاض تكاليف التمويل، وزيادة حصة الشركة في الأرباح المسجلة بطريقة حقوق الملكية، وانخفاض مخصصات الذمم المدينة لمستهلكي الكهرباء نتيجة لتحسن التحصيل، وموسمية المبيعات.

التحديات أمام زيادة صافي الربح

وأشارت الشركة إلى أن زيادة صافي الربح تواجهها بعض التحديات، مثل ارتفاع مصاريف التشغيل، والصيانة، نتيجة لنمو الأعمال، والأصول، وزيادة الأحمال، وزيادة المصاريف العمومية والإدارية، بالإضافة إلى ارتفاع مخصص الزكاة.

وفيما يتعلق بالأداء الربعي، شهدت الشركة تحولًا إلى الربحية مقارنة بالخسائر التي بلغت 91 مليون ريال في الربع السابق (الربع الرابع من عام 2023).