السعودية تنهي تأمين قرض دولي مجمع بـ 11 مليار دولار

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين انتهاءه من ترتيب قرض دولي مجمّع بلغت قيمته 11 مليار دولار أمريكي.

وبحسب بيان للمركز، يأتي هذا الترتيب ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتســعير عــادل علــى المــدى المتوســط و البعيد بمــا يتماشــى مــع درجــة مقبولــة مــن المخاطــر.

ووفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ تسعى هذه العملية للاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية السعودية 2030.



وبين أن ترتيب هذا القرض الدولي المجمّع بقيمة 11 مليار دولار أمريكي والذي يمتد لمدة عشر سنوات، وبمشاركة 14 مؤسسة مالية دولية متوزعة في أنحاء العالم من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية؛ كدليل واضح على الاهتمام الدولي الواسع والثقة العالية برؤية السعودية 2030 والمرونة العالية لاقتصاد المملكة.



وقال المركز أن نجاح ترتيب هذا القرض الدولي المجمّع هو إثبات لتوجهات المملكة الاستباقية بتوفير الموارد التمويلية التي تحقق النمو والتنوع الاقتصادي.

المركز الوطني لإدارة الدين ينهي ترتيب تأمين قرض دولي مجمّع بقيمة 11 مليار دولار أمريكي بهدف تسريع المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتيةhttps://t.co/5QasyZfdhV — المركز الوطني لإدارة الدين – NDMC (@SaudiNDMC) December 10, 2023