السعودية تمنح فرصا واعدة لعمالقة التكنولوجيا

يتطلع عمالقة التكنولوجيا العالمية إلى الدول الخليجية باعتبارها جبهة نموهم التالية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، التي تجد أكبر الشركات في العالم صعوبة في تجاهلها كسوق يمتلك فرصا واعدة للنمو.

إضافة لذلك، فإن مكانة المملكة كأكبر اقتصاد في المنطقة مع خطط لاستثمار تريليونات الدولارات لتصبح مركزًا سياحيًا وتجاريًا، دفعت العديد من الشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة التفكير في كيفية عملها في الشرق الأوسط.

مقرات لعمالقة التكنولوجيا بالمملكة

ومع سعي السعودية لتصبح مركزًا لكل شيء بدءًا من الرياضة إلى السياحة إلى الأعمال والتجارة وفقا لرؤية المملكة 2023، اجتذبت معها موجة جديدة من عمالقة التكنولوجيا العالمية، حيث التزمت شركات جوجل، ومايكروسوفت، وأمازون، بتعزيز وجودها في المملكة.

وحصلت الشركات الأمريكية الثلاث جميعها على تراخيص لإنشاء مقر إقليمي في الرياض.

وجاءت هذه الموافقات قبيل الموعد النهائي الذي حددته الحكومة السعودية في الأول من يناير الجاري.

مقرات لشركات عالمية في السعودية

ولم يقتصر الأمر على شركات التكنولوجيا فقط، بل امتد إلى شركات عالمية أخرى مع نهاية 2023 ومن بينها إيرباص، وأوراكل، وفايزر، والتي حصلت هي الأخرى على تراخيص لإنشاء مقرات محلية داخل السعودية.

وتمنح القواعد السعودية الجديدة، الشركات ترخيصًا خاصًا للمقر الرئيسي إذا أنشأت مركزًا في الرياض يستوفي معايير مختلفة، بما في ذلك ما لا يقل عن 15 موظفًا، وبلدين آخرين يتبعانه، مقابل حوافز تقدمها الرياض تشمل إعفاءات ضريبية، وإعفاء من القواعد لتوظيف السعوديين.

وفي ديسمبر الماضي، كانت الحكومة قد أعلنت أنها ستمنح إعفاء ضريبياً مدته 30 عاماً للشركات التي لديها ترخيص مقر إقليمي محدد.

وفي نفس الشهر، بحسب بيان لوزارة الاستثمار السعودية، فقد حصلت أكثر من 200 شركة بالفعل على تراخيص المقر الرئيسي.

فرص واعدة للاقتصاد السحابي

أواخر العام الماضي، افتتحت شركة جوجل أول منطقة سحابية لها في المملكة العربية السعودية، مما يجعل المملكة جزءًا من مناطقها الـ 39 حول العالم.

وأشارت الأبحاث التي أجرتها شركة جوجل إلى أن تأثير الاقتصاد السحابي سيبلغ 109 مليارات دولار في المملكة العربية السعودية، وأن هذا القطاع لديه القدرة على إضافة 148.600 وظيفة بحلول عام 2030.

كما أعلنت شركة أوراكل، وهي شركة سحابية رئيسية أخرى، مؤخرًا عن استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار في المملكة العربية السعودية لتعزيز القدرة السحابية في البلاد.

معدلات نمو سوق خدمات التكنولوجيا بالمملكة

بإلقاء نظرة أوسع على مجال تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية، يتوقع أحدث تقريرا للخدمات نصف السنوية على مستوى العالم من شركة معلومات السوق العالمية IDC أن سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية سينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9% خلال الفترة من 2022 وحتى 2027، لتصل إلى 6.4 مليارات دولار في عام 2027.

من الجدير بالذكر أنه في 2023، أصدر العديد من اللاعبين الرئيسيين بالفعل إعلانات مهمة في هذا الصدد.

وكشفت هواوي عن خطط لإنشاء منطقة سحابية في الرياض، وأطلقت أوراكل منطقتها السحابية في نيوم، كما أنشأت علي بابا وجودها السحابي في المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك، أعربت شركات بائعي البرمجيات المستقلين الكبيرة مثل Salesforce عن نواياها لإطلاق مناطق سحابية، مما يشير إلى زخم مستدام في هذا الاتجاه.