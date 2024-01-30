السعودية.. صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد في 2024 ويرفعها في 2025

خفض صندوق النقد الدولي اليوم توقعه لنمو الاقتصاد في السعودية عام 2024 إلى 2.7%، أي بانخفاض 1.3 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة، لكنه رفعه إلى 5.5% في 2025، أي بنفس المقدار.

ويرجع هذا الخفض بشكل رئيسي إلى انخفاض إنتاج النفط بشكل مؤقت في 2024، بما في ذلك التخفيضات الأحادية للإنتاج التي تنفذها المملكة والتخفيضات التي يتم تطبيقها بالتماشي مع اتفاق لمجموعة أوبك+.

وكانت المملكة قد أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تمديد خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، بالإضافة لاستمرار الخفض الطوعي البالغ 500 ألف برميل يومياً الذي أعلنته المملكة في نيسان/نيسان 2023، والممتد حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2024.

وعلى الرغم من ذلك، يتوقع الصندوق أن يظل النمو غير النفطي بالمملكة قويا، حيث من المتوقع أن ينمو بنسبة 5.4% في 2024 و5.6% في 2025.

وفي المجمل، يتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.9% في 2024 و4.2% في 2025.

ويوصي الصندوق الحكومة السعودية بتنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.

ورفع الصندوق تقديراته للنمو السعودي العام المقبل بنسبة 1.3 في المئة إلى 5.5 في المئة، متوقعاً أن يظل نمو القطاع غير النفطي قوياً.