السعودية تعلن التحالفات الفائزة برخص الكشف عن المعادن

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، الأربعاء،عن الفائزين في الجولة الرابعة بمنافسات رخص الكشف عن المعادن، في مواقع بئر عمق، وأم حديد، وجبل الصهابية،وذلك ضمن مبادرة برنامج الاستكشاف المسرع التي أطلقتها.

وبرنامج الاستكشاف المسرع، هو أحد محاور برنامج “ندلب” (تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية)، لتحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030”، التي تهدف للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لقطاع التعدين في السعودية.

التحالفات الفائزة برخص الكشف عن المعادن

وقالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، إنه بعد تقييم العروض المقدمة، أظهرت النتائج فوز كلا من التحالفات الآتية :

تحالف شركة عجلان وإخوانه، وشركة نورينكو، فاز برخصة كشف موقع بئر عمق. تحالف شركة رويال رودز، وشركة “إم إس بي” القابضة، فاز برخصة كشف موقع جبل الصهابية. تحالف شركة سمو، وكويا سيلفر، فاز برخصة كشف موقع أم حديد.

موقع “بئر عمق” التعديني

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وكالة الأنباء السعودية، أن موقع “بئر عمق التعديني”، يقع في مدينة مهد الذهب غرب السعودية، ومساحته أكثر من 187 كيلومترا مربعا، ويشمل رواسب معدنية من معادن النحاس، والزنك.

وأضافت الوزارة، أن تحالف “شركة عجلان وإخوانه وشركة نورينكو”، الفائز برخصة هذا الموقع سوف يلتزم بإنفاق 110.5 ملايين ريال على أعمال الاستكشاف بالموقع، بالإضافة إلى إنفاق 15 مليون ريال على المبادرات المجتمعية لأهالي المجتمعات المحلية المجاورة للموقع، التي تتضمن التدريب والتوظيف لأبنائهم.

موقع “جبل الصهابية” التعديني

وأوضحت الوزارة، أن موقع جبل الصهابية التعديني، يقع في منطقة تثليث في جنوب السعودية، ومساحته أكثر من 283 كيلومترا مربعا، ويشمل رواسب من معادن الزنك، والرصاص، والنحاس.

واضافت أن تحالف “شركة رويال رودز”، وشركة “إم إس بي” القابضة، الفائز برخصة هذا الموقع سوف يلتزم بإنفاق أكثر من 20.5 مليون ريال على أعمال الاستكشاف في الموقع، و450 ألف ريال على المبادرات المجتمعية لأهالي المجتمعات المحلية المجاورة للموقع، التي تتضمن التدريب والتوظيف لأبنائهم.

موقع “أم حديد” التعديني

كما أوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أن موقع “أم حديد” التعديني، يقع في منطقة عفيف وسط السعودية، ومساحته أكثر من 246 كيلومترا مربعا، ويشتمل على رواسب معدنية من معادن الفضة، والرصاص، والنحاس، والزنك.

وأضافت، تحالف “شركة سمو وكويا سيلفر”، الفائز برخصة هذا الموقع سوف يلتزم بإنفاق 83 مليون ريال على أعمال الاستكشاف في هذا الموقع، وأكثر من 3 ملايين ريال على المبادرات المجتمعية لأهالي المجتمعات المحلية المجاورة للموقع، التي تتضمن التدريب والتوظيف لأبنائهم.

30 رخصة تعدين خلال 2024

وأعلن بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن بلاده تعتزم منح أكثر من 30 رخصة استكشاف تعدين لمستثمرين دوليين عام 2024، مشيرا إلى قرب إعلان لائحة جديدة تسمح للوزارة، بتقديم مساحات استكشاف أكبر تزيد عن ألفي كيلومتر لكل رخصة.

وتهدف الممكلة العربية السعودية، للتوسع في استكشاف الثروات المعدنية التي تنتشر في أكثر من 5300 موقع تعديني.

مضاعفة تقديرات ثروة السعودية المعدنية

وكشف بندر الخريف، إن السعودية عدلت تقديراتها لثروتها المعدنية غير المستغلة، بالزيادة إلى 2.5 تريليون دولار، مقارنة بتوقعات بلغت 1.3 تريليون دولار عام 2016، مشيرا إلى أن الموارد المعدنية للسعودية تشمل الزنك، والنحاس، والذهب، والفوسفات، والمعادن الأرضية النادرة.

تعرّف على تفاصيل قيمة الثروات المعدنية في المملكة.#الصناعة_والثروة_المعدنية pic.twitter.com/RH73hB6L8d — وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) January 10, 2024

وتعتمد الرياض على التعدين، والصناعة كمحور رئيسي في رؤية “المملكة 2030″، وخطتها لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وذلك باستغلال احتياطيات السعودية الهائلة من الزنك، والذهب، والفوسفات، والنحاس، والبوكسيت.