فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تواصل حملات القبض على مروجي المخدرات

تستمر حملات القبض على مروجي المخدرات في المملكة العربية السعودية، حيث تبذل قوات الشرطة جهودا كبيرة لحماية المجتمع من أضرارها.

فريق التحرير by فريق التحرير
الشرطة السعودية

ألقت شرطة مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية  القبض على ثلاثة مواطنين بمنطقة تبوك؛ بسبب ترويج مخدر الحشيش، ضمن حملتها للقبض على مروجي المخدرات.

وتم التحفظ على المتهمين وذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وطالبت الجهات الأمنية بالسعودية كل من المواطنين والمقيمين بالاتصال بها في حال تبين أي نشاط ذات صلة بترويج المخدرات.

وعلى جانب آخر، نظمت المديرية العامة لحرس الحدود بالسعودية ، لمدة يومين ورشة عمل بعنوان “طرق الاحتواء والاكتشاف المبكر لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية”.

وتم نقل الورشة، عن بعد  بهدف رفع وعي منسوبي حرس الحدود بمخاطر المخدرات، وكيفية الاحتواء والاكتشاف المبكر لمتعاطيها، وذلك ضمن جهود المديرية لتعزيز الوقاية من المخدرات وحماية المجتمع من أضرارها، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

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فريق التحرير

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